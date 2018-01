Acuerdo favoreció aumento de las exportaciones a la Unión Europea

Quito -

Como un año positivo catalogan los exportadores y empresarios ecuatorianos al 2017, el primer año en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea, que abrió al país un mercado de alrededor de 500 millones de personas.

Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior, desde la vigencia del tratado las exportaciones se incrementaron el 14%, y Ecuador es uno de los principales proveedores de ese bloque regional por arriba de Estados Unidos, con ventas por unos $ 2.700 millones.

Para el ministro subrogante de Comercio Exterior, Humberto Jiménez, se trata de la consolidación de este bloque como el primer mercado de destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador, según señaló en una presentación sobre los avances del sector externo, en noviembre.

“Entre enero y octubre de 2017 las exportaciones se incrementaron en $ 276 millones con relación al período pasado; hasta octubre las exportaciones hacia ese bloque de naciones se cifraron en $ 2.600 millones”, resaltó Jiménez.

Cerca del 90% del total de las exportaciones se concentra en ocho países: Italia, España, Países Bajos, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y Grecia; mientras que el 10% restante se dirige a las otras 20 naciones que son mercados potenciales de la oferta exportable local.

Para Eduardo Egas, presidente ejecutivo de la Corpei, el resultado también confirma la complementariedad de las estructuras productivas de Ecuador y la UE, y la proyección de que se darán muchos más negocios con los europeos.

Resaltó que este crecimiento se ha dado con un superávit en la balanza comercial a favor del Ecuador por aproximadamente $ 1.001 millones.

“Este crecimiento es bienvenido, pues, por lo general, los resultados de los primeros años de un acuerdo comercial son desastrosos para países pequeños como Ecuador”, analizó quien fue parte del equipo negociador del acuerdo.

El analista José Orellana, exasesor en McKinsey and Company y exviceministro de Comercio Exterior, destacó la recuperación de las exportaciones no petroleras como un factor importante en el crecimiento esperado del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que supone una mejoría. Aunque aclaró que “dado que el crecimiento poblacional es cercano al 1,5%, esto significa que en términos de PIB por persona o PIB per cápita, una medida del bienestar, no hemos crecido desde el 2013”.

Pese a esto, Orellana destacó que las exportaciones no petroleras ganaron un acceso importante sin aranceles a la UE, producto del Acuerdo que favoreció a sectores como el banano, enlatados de atún y otros.

A criterio de Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), es muy pronto aún para evaluar integralmente los resultados del acuerdo, aunque resaltó que uno de los efectos positivos que generó fue haber precautelado cerca de 300.000 empleos de ecuatorianos que dependen de las relaciones con la UE.

Añadió que además “no podemos dejar de resaltar lo positivo que es el incremento de las exportaciones en el orden del 14% y la generación de empleos”, expresó Legarda, quien para el 2018 espera que el país pueda aprovechar de mejor manera esta herramienta. (I)

Detalles

Mercado

Aranceles

Con la suscripción del Acuerdo con la Unión Europea (UE), el Ecuador cuenta con acceso libre de aranceles para el 99,7% de la oferta agrícola (salvo el banano, que goza de un calendario de desgravación).

Habitantes

En las 8 naciones donde se concentra el 90% de las ventas está más del 70% de la población de la UE.