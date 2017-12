El indulto duele a familiares de las víctimas de Alberto Fujimori

Lima -

Traición, injusticia, dolor: eso sienten los familiares de las víctimas de los escuadrones de la muerte del régimen de Alberto Fujimori tras el indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) concedió al exdictador peruano.

“Nos sentimos traicionados, sentimos que no hay justicia”, dice entre lágrimas Rosa Rojas, quien perdió a su esposo y su hijo de 8 años.

Familiares de las víctimas y organizaciones políticas y de derechos humanos se movilizan para tratar de anular el indulto a Fujimori, de 79 años, quien purgaba una condena a 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y de la universidad La Cantuta.

Rojas, de 52 años, logró salvarse de la matanza de Barrios Altos, ocurrida el 3 de noviembre de 1991 durante una fiesta, de la que escapó corriendo apenas ingresaron los militares con los rostros cubiertos.

Obligaron a los asistentes a arrojarse al suelo y les dispararon ráfagas, utilizando silenciadores. Finalmente, uno de los atacantes remató con tiros de gracia a los moribundos.

Quince personas murieron, entre ellas el hijo de Rosa, que huía en busca de su padre, según relataron supervivientes a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó la violencia política en Perú.

Los atacantes pertenecían al Grupo Colina, un escuadrón del Ejército que perpetró otras acciones en el marco de la guerra sucia. “Entraron y dijeron ‘todos los perros tírense al piso’”, recuerda Rojas. “Es una burla, es indignante este indulto. Pero seguiré luchando hasta donde pueda para hallar justicia”.

Ocho meses después de Barrios Altos, el 18 de julio de 1992, el tenebroso Grupo Colina irrumpió en La Cantuta, una universidad nacional de pedagogía y feudo tradicional de la izquierda.

Nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados, llevados a una zona rural al este de Lima y ejecutados con disparos en la nuca. Los cadáveres fueron enterrados clandestinamente en tres fosas, y luego desenterrados y sepultados en otro lugar. Los restos fueron encontrados tras investigaciones de la prensa.

El indulto a Fujimori es ‘ilegal’, una ‘vergüenza’ y “una herida que se reabre con estas injusticias”, dice Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique, de 22 años, uno de los estudiantes asesinados.

“Esta es una lucha que no tiene tregua y que no nos permite descansar. Ahora con el indulto nuevamente, nos estamos reagrupando para no permitir que se burlen de nosotros”, dice.

Por las matanzas de La Cantuta y de Barrios Altos, los peores crímenes contra los derechos humanos perpetrados en Perú en los últimos 30 años, la justicia condenó a Fujimori como coautor de homicidio calificado, tortura y desaparición forzada de personas, hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad.

En tanto, PPK, en medio de una ola de críticas, perdió a otro funcionario, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, quien renunció porque “siempre estuvo en contra del perdón a Fujimori”. (I)