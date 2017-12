Llegó a pedir ayuda a una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Samanes, en el norte de Guayaquil. Tenía quemaduras en las piernas y manos.

Era Adrián (nombre protegido), de 11 años, quien contó que su progenitora habría calentado un cuchillo y luego se lo puso en piernas y manos, causándole las quemaduras, que le ardían.

Vecinos del sector también alertaron por el chat comunitario de la Policía que había problemas con un menor de edad en uno de los domicilios.

La Policía acudió al hogar del niño, donde estaba la progenitora. Según los uniformados, ella habría admitido que le ocasionó las quemaduras y heridas al menor de edad.

Pero no solo la mamá del niño participó en el acto. El novio de la mujer también es señalado por el afectado, quien cuenta que el hombre supuestamente lo sostuvo para que su progenitora le hiciera las heridas. Por ello, ambos fueron llevados ante las autoridades judiciales.

La hermana mayor del niño también sería maltratada, conocieron los policías el sábado último. Se trataría de un nuevo caso de violencia infantil, dijo Álvaro Andrade, jefe de operaciones del distrito policial Florida, en el norte.

Él contó que apenas conocieron del hecho reportaron también a la Policía Especializada en niños (Dinapen), que llevó al menor a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía del Guayas, en el Complejo Judicial Albán Borja, donde se expuso el caso. Al niño se le hizo la valoración médica de rigor.

La hermana del niño también fue llevada para las valoraciones médicas por los antecedentes de maltrato, se dijo.

La Fiscalía y la Dinapen investigan el hecho. El cuchillo con el que se habría lastimado al menor fue ingresado como parte de las evidencias.

No es el primer caso de maltrato y violencia física hacia menores de edad. Unos no denuncian por temor y porque no quieren problemas, ya que el agresor es familiar cercano, como los padres, dicen unas víctimas. Otros, en cambio, sí denuncian para sentar un precedente y defender sus derechos, mencionan. A las agresiones físicas se suman también las psicológicas y sexuales que se han dado en otros casos.

De enero a octubre de este año, en la Fiscalía del Guayas se denunciaron 1.017 casos de violencia física, 10.851 de violencia psicológica y 27 de violencia sexual. (I)