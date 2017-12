María Alejandra Vicuña: Se cometieron errores que no los hemos dicho ahora, desde siempre

Quito -

Tras casi tres meses en funciones encargadas al frente de la Vicepresidencia de la República, María Alejandra Vicuña reflexiona sobre la política y el accionar sobre el que trabaja el Gobierno Nacional y el movimiento oficialista Alianza PAIS (AP). Considera una nueva oportunidad preguntar a las personas respecto a la reelección indefinida y la consulta popular. Habla de la situación de la Vicepresidencia con Jorge Glas procesado y sentenciado por los tribunales del país.

¿Qué escenarios maneja el Gobierno en torno a la situación de Jorge Glas, hay dos alternativas: juicio político en la Asamblea Nacional o declarar el abandono del cargo. Cómo se analiza esto en el Gobierno?

No hemos hablado todavía en el buró de estos temas... en el marco del respeto a la independencia de funciones obviamente la cancha de la justicia está haciendo lo suyo, la Asamblea Nacional está haciendo lo que corresponde respecto al tema del juicio político. Sin dudas, a partir del 3 de enero próximo que se cumplen los tres meses y de acuerdo con lo que establece la propia Constitución termina la temporalidad de una ausencia.

¿Está claro que el vicepresidente Glas no está de vacaciones, sino en ausencia del cargo?

Nunca se solicitaron las vacaciones de forma como corresponde en el procedimiento, aparte, digamos, no es pues vacaciones, está detenido, está con prisión preventiva, ya hay un pronunciamiento del tribunal.

Usted seguiría encargada hasta que se envíe la terna.

Eso debe también resolverlo, ya habrá algún pronunciamiento desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia, es una potestad exclusiva del compañero presidente y obviamente respetaremos esa decisión.

¿Cuáles son las posibilidades para que usted permanezca el resto de los cuatro años en el puesto?

Insisto, esa es una potestad del presidente, yo en este encargo temporal que he asumido con mucho compromiso he dejado encaminada la tarea encomendada que es coordinar, supervisar el proceso de consulta popular en la relación interinstitucional entre funciones del Estado que se ha desarrollado como corresponde.

¿Cómo llegó usted a este encargo, qué le dijo el presidente Lenín Moreno, cuáles fueron las consideraciones para que sea usted la vicepresidenta?

Lo que establece la Ley es que el encargo será de entre su gabinete ministerial, entiendo que hubo algunas valoraciones, algunos criterios, también se los trató en el buró político y creo que los criterios fueron también que era necesario poner un equilibrio de género, territorial, generacional también.

¿Cuáles han sido los respaldos que ha logrado a la consulta popular durante su gestión?

Sin duda es un respaldo multitudinario de las distintas organizaciones en todo el territorio nacional, hay un pronunciamiento público y mayoritario de los distintos sectores, nos hemos reunido con pescadores, agricultores, empresarios, campesinos, mujeres, organizaciones que están por los derechos de los niños, el sector productivo, los gobiernos autónomos descentralizados.

Hay sectores como los empresarios que apoyan la consulta popular, pero que están molestos porque dicen que sus pedidos no han sido escuchados.

Una parte del sector empresarial, hay otra parte que no solo confía que el diálogo es el mejor mecanismo para encontrar soluciones de cara a esta gran agenda económica y productiva. Creo que siempre habrá espacio para la crítica, la autocrítica, creo que eso es necesario, creo que ha habido medidas y decisiones del Gobierno nacional que ven con muy buenos ojos el sector productivo y empresarial, que también incorpora a la economía popular y solidaria.

Hablando de Alianza PAIS, ¿en qué quedó su relación con el expresidente Rafael Correa, cuándo fue la última vez que se comunicaron?

No he tenido hace mucho tiempo comunicación con el expresidente Correa. Hubo un mensaje muy sentido, con mucho cariño, deseándole los mejores éxitos cuando en julio partió para Bélgica, de ahí no hemos tenido mayor conversación. Creo que han sido uno de los momentos más complicados para AP, pero también una oportunidad quizá para tomar acciones importantes que permitan encauzar el fortalecimiento de AP con la conducción de Lenín Moreno, definitivamente cuenta con el respaldo mayoritario... obviamente en el ejercicio del poder y hacer las cosas en función del país también se cometieron errores que no lo hemos dicho ahora, lo hemos dicho desde siempre.

Usted está hablando de corregir errores. ¿La reelección indefinida, aprobar esta enmienda, fue un error?

Sin duda, yo creo que eso la gente nos lo demostrará en las urnas, si efectivamente en el 2015 no estuvimos sintonizados con lo que decidían las grandes mayorías, eso tenemos la oportunidad de hoy ponerlo a disposición de la gente.

¿Qué piensa de los calificativos que ha emitido el expresidente? Ha mencionado que son traidores y hay esta facción que apoya a un movimiento que se llamaría Revolución Ciudadana, ¿ustedes creen que significará un desgrane significativo?

Yo creo que, más que con quién esté en el poder, con quien está siendo consecuente con lo que la gente aprobó en las urnas, con lo que impulsamos con un plan de gobierno que está en plena ejecución.

