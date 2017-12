Clausuran bar en vía Jaramijó - Manta hasta que dure indagación por delito sexual

Jaramijó -

El bar karaoke ubicado en la vía Jaramijó-Manta donde se habría cometido un delito sexual en contra de un adolescente de 17 años fue clausurado por la Intendencia de Policía de Manabí.

Según información proporcionada por agentes de la Dinapen de Manta, en el lugar la joven fue informada que el trabajo era de realizar un baile erótico a un grupo de hombres.

Indicó que una mujer le dio un traje para acto seguido darle un vaso de agua, el cual tras ser bebido por la adolescente, esta comenzó a sentir mareo e incluso habría sido vejada por quienes observaron el hecho.

Julio Bermúdez, intendente de Policía de Manabí, lideró esta acción de clausura, luego de que se conociera que entre el pasado martes y miércoles se habría cometido el delito sexual. “Este tipo de hechos no se puede permitir, nosotros tenemos que velar porque se cumplan los horarios en los establecimientos regulados por el Ministerio y un local no debe abrir en un horario no permitido”, dijo Bermúdez.

Añadió desconocer de la indagación por presunto delito sexual en contra de la joven.

Vicente Suárez, comisario de Policía de Jaramijó, debía de emitir un informe sobre el hecho, ya que investiga si la autoridad habría otorgado un permiso de funcionamiento en horario no permitido.

El local desde el jueves está clausurado hasta que se conozcan los resultados de indagaciones que realiza la Fiscalía por este presunto atentado contra la menor de edad, por las que dos mujeres fueron detenidas. A ellas se les abrió una instrucción fiscal por 30 días. (I)