Drops, la mejor 'app', y PUBG Mobile, el mejor juego de 2018, según Google

Madrid -

Como cada final de año Google Play ha publicado la lista con su selección de las mejores aplicaciones Android, películas, series de televisión y libros del 2018, donde Drops ha conseguido ser la mejor aplicación de este año junto con PUBG Mobile como mejor juego.

Google ha anunciado sus mejores productos de Google Play de 2018, organizados en un total de siete categarías, entre las que destaca la recién estrenada 'fan favorite' en la que son los usuarios los que votan su opción favorita, como ha explicado la compañía en un comunicado.

En la nueva categoría 'fan favorite', PUBG Mobile ha conseguido ser el juego que prefieren los usuarios, un título que además se ha consagrado como el mejor juego del 2018 según Google Play.

Gracias a los datos obtenidos de Google Play Store en los dispositivos Android, el premio a mejor 'app' del año ha sido para Drops, una aplicación que permite el aprendizaje de un total de 31 lenguas diferentes.

Otras 'apps' reconocidas por la compañía han sido: Vimage en la categoría de 'app más entrenida', Slowly como 'mejor descubrimiento', Mimo destaca en la categoría 'mejores de superación' y Buzzfeed's Tasty como mejor 'app para el día a día'. En cuanto a la aplicación favorita de los usuarios, estos han votado a Youtube TV.

Por otro lado, las cinco mejores películas han sido Black Panther en primer lugar, a la que siguen Los Vengadores: Infinity War, Thor: Ragnarok, Jumanji: Bienvenidos a la jungla y Deadpool 2, consiguiendo Los Vengadores ser la favorita de los fans. En cuanto al mejor contenido televisivo, la serie The Walkind Dead ha conseguido el puesto número uno la lista, seguida de Riverdale, The Big Bang Theory, The Flash y PAW Patrol.

Los destacados de la compañía acaban consagrando a Fuego y Furia de Michael Wolf y 12 reglas para vivir de Jordan B. Peterson como el mejor 'ebook' y mejor audiolibro del 2018, respectivamente.