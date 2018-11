¿Por qué no hemos vencido a la gordura?

Siempre que veo una fotografía de la década de los sesenta o de los setenta, me sorprendo. No es la ropa ni el cabello. Me sorprenden los cuerpos. Mucha gente era delgada. En 1976, el 15% de los adultos estadounidenses eran obesos. Ahora esa cifra es de casi el 40 por ciento. Nadie sabe con certeza por qué han cambiado tanto los cuerpos.

Científicos hablan mucho de nuestro “entorno obesogénico” y señalan a los sospechosos de siempre: la abundancia de comida rápida y tentempiés baratos; compañías que producen productos tan sabrosos que son adictivos; porciones más grandes; la tendencia a estar comiendo todo el día.

Sin importar cuál sea la combinación de factores, algo en el entorno está haciendo que la gente sea tan gorda como lo permite su perfil genético. La obesidad siempre ha estado con nosotros, pero jamás había sido tan común.

A todos –desde los médicos hasta las farmacéuticas, desde los funcionarios de salud pública hasta la gente obesa– les gustaría que hubiera cura, un tratamiento que nos haga tener un peso normal y lo mantenga así. ¿Por qué nadie lo ha descubierto?

¿Cirugías?

Sí, algunas personas han logrado pasar de gordas a delgadas con dieta y ejercicio, y han mantenido a raya el peso. Sin embargo, son la excepción. La mayoría pasa años haciendo dietas que las hacen bajar y subir de peso, un ciclo frustrante y sin resultados.

Solo hay un tratamiento que casi siempre es eficaz, y casi no se utiliza: solo se han sometido al procedimiento el uno por ciento de los 24 millones de estadounidenses adultos que son candidatos. Se trata de la cirugía bariátrica, una operación drástica con la que se convierte al estómago en un pequeño bolso y, en otra versión, también se redirige el intestino. La mayoría de los que se sometieron a la cirugía pierden una cantidad significativa de peso, pero muchos de ellos siguen teniendo sobrepeso, o incluso siguen siendo obesos.

Sin embargo, su salud generalmente mejora. Muchos de los que tienen diabetes ya no necesitan insulina. Los niveles de colesterol y presión tienden a bajar. Desaparece la apnea del sueño. Dejan de doler la espalda, la cadera y las rodillas.

No son suficientes los cirujanos ni los hospitales para operar a todas las personas que podrían beneficiarse de la cirugía bariátrica, señaló Randy Seele, director del centro de investigación en nutrición en la Universidad de Michigan.

Muchos pacientes y médicos siguen pensando –a pesar de toda la evidencia que indica lo contrario– que, si las personas con sobrepeso de verdad se lo proponen, podrían adelgazar sin subir de peso otra vez.

Conciencia popular

La conexión con la obesidad genética se demostró de manera conclusiva en la década de los ochenta mediante una serie de artículos que mostraron que el peso corporal es un factor genético que se hereda casi con tanta contundencia como la estatura. Los bebés adoptados llegaban a tener un peso similar al de sus padres biológicos en la adultez. Los gemelos separados terminaban con pesos casi idénticos. (I)