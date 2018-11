El Ramen, una sopa de fideos asiática que Japón volvió popular en el mundo

Nació en China, hace más de 4.000 años, pero se hizo popular en Japón en los años 50', después de la Segunda Guerra Mundial cuando se conocía a este plato como Shina-soba o Chuka-soba, que traducido significa sopa de fideos chinos.

Un plato que había sido considerado, hasta ese entonces, solo como una guarnición ganó fuerza en la gastronomía japonesa y su preparación empezó a variar dependiendo de cada región.

Eso ocurrió cuando Momofuku Andō, fundador y presidente de Nissin Productos Alimenticios, lanzó al mercado japonés el chicken ramen en 1958, la primera sopa instantánea de fideos, con lo que este plato ganó mayor reconocimiento. En los 90' el boom del ramen se extendió por todo el país, especialmente en las grandes ciudades de Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto, Onomichi, Wakayama, Kitakata, Sapporo y Hakodate, además de que también se lo preparaba en otros países asiáticos como en China, Tailandia y Corea del Sur, cada uno con sabores e ingredientes característicos.

Emprendimiento local

Originalmente el ramen se preparaba con sopa de huesos de cerdo, pero actualmente también se lo prepara con consomé de pollo o de vegetales, según sea el gusto del cliente; así lo explica María Belén Bravo, quien junto a su novio Kevin Rodríguez abrió hace 4 meses el restaurante Manzoku, ubicado en el norte de Guayaquil, avenida Miraflores, entre calle 3era. y calle 4ta.

En su local se ofrecen tres variedades de este plato y señala que la diferencia del sabor radica en la base (caldo), además de sus ingredientes, por ejemplo: El Narutoramen, uno de los platos más pedidos en su restaurante, lleva huevo y cerdo macerado en una salsa de soja especial, el Manzokuramen tiene jengibre y puede servirse con trozos de pollo o de cerdo y el Kaizoku lleva cerdo también, pero salteado con vegetales.

María Belén y Kevin son aficionados a los mangas y animes de la cultura japonesa. De ahí se inspiraron para nombrar sus platillos, los cuales son una fusión de la gastronomía japonesa y de la ecuatoriana. "En un principio no queríamos ecuatorianizar los platos sino respetar la receta original, pero como a muchas personas no les gusta la comida japonesa o no se arriesgan a probar algo diferente, preferimos usar ingredientes que encontramos en el país", explica Bravo, y dice que así esperan poder cautivar a los paladares indecisos que no han degustado las delicias de este país asiático.

Afiches de One Pice, Naruto, Caballeros del Zodiaco y de películas como Totoro y Sailor Moon son parte de la decoración del local, porque son sus personajes favoritos de los animes, menciona Bravo y añade que en su carta existen platillos para todos los gustos. Su interés es siempre que el cliente se vaya satisfecho.

Ambos emprendedores estudiaron gastronomía en la Universidad de Guayaquil y le apostaron a la cocina japonesa para armar una carta novedosa tomando en consideración los productos locales. Aquí se puede encontrar desde "El curry de la vida" (Plato llamado así por la serie de Naruto), hasta un postre en honor a Sailor Moon, el Sailorcake, un cheesecake esponjoso que deshace en la boca. Próximamente este restaurante renovará su carta para ofrecer más platillos originales a los amantes de esta cultura y sus delicias. (E)

Narutoramen

Ingredientes:

Consomé de pollo

Fideos

Cebolla blanca picada

Cebolla perla

trozos de zanahoria

Champiñones

Salsa de Soja

Alga nori

Narutomaki (Rollo de pescado cocinado en forma circular u ovalada)

Huevo

Miso

3 rodajas de cerdo marinadas con salsa de soja

Aceite de ajonjolí

Preparación:

Diez minutos es el tiempo que toma la preparación de este plato. Primero se cocinan los fideos y el huevo. Previamente ya se tiene cocinado el cerdo, el cual se ha dejado macerar con sal y salsa de soja. Se sofríen con aceite de ajonjolí los vegetales, la cebolla perla y los champiñones y luego se le agrega el miso.

Para armar el plato, primero se coloca el consomé de pollo, luego se añaden los fideos, los vegetales, los trozos de cerdo, el huevo duro, el Narutomaki y las algas nori a un costado, por último se esparce la cebolla blanca o el cebollín por encima. (F)