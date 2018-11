Iglesia alemana critica la apertura temprana de mercadillos navideños

Berlín -

La Iglesia alemana se mostró molesta con el hecho de que en algunas ciudades del país se abran antes de tiempo los mercadillos navideños, que tradicionalmente entran en funcionamiento con el primer fin de semana de adviento.

"Para nosotros, como cristianos creyentes, es importante señalar que la Navidad no es solo una celebración cultural hacia el final del año, sino la fiesta del nacimiento de Jesús", dijo Ulrich Lota, portavoz de prensa de la diócesis de Essen, a dpa.

Lota tiene la impresión de que mucha gente siente que noviembre es demasiado pronto para empezar con las fiestas de Navidad. "No me parece que los mercadillos navideños que empiezan antes de tiempo estén concurridos en absoluto. Todo tiene su momento, y la vida no es solo una fiesta los 365 días del año", señaló.

"Si el tiempo de adviento se extiende más y más, pierde su carácter especial. Se convierte en algo común", señaló por su parte Andreas Duderstedt, portavoz de prensa de la Iglesia Protestante de Westfalia.

En la mayoría de las ciudades de habla alemana, los populares mercadillos navideños solo abrirán sus puertas en la semana del primer fin de semana de adviento. Este año el primer domingo de adviento es el 2 de diciembre.

Sin embargo, en algunas ciudades la apertura ya estaba programada para este jueves. Este año, por ejemplo, las cosas empezaron especialmente pronto en Essen, donde los puestos abrieron el 16 de noviembre. (I)