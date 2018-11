Un director superestrella

Brian Phillips (NYT)

A principios de este año, Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez subió al escenario en el Barbican Center de Londres para entrar al mundo de la belleza superior. Levantó la batuta y 218 músicos alzaron la mirada.

No tantas personas creen en la belleza superior en estos días, pero Dudamel, director de orquesta de la Filarmónica de Los Ángeles, es un firme creyente. También cree en la verdad y en la alegría, sobre todo en la alegría, así como en la hermandad y en la libertad del espíritu humano. Adondequiera que vaya, lleva consigo una copia desgastada de Las confesiones de Rousseau y otra maltratada de Así habló Zaratustra, libros con los que carga desde que era joven en Venezuela. Ahora él y su orquesta, junto con el coro de la Orquesta Sinfónica de Londres, estaban a punto de practicar el movimiento final de la Novena Sinfonía de Beethoven, la oda a la alegría.

Dudamel ha sido el director musical de la Filarmónica durante casi una década, desde que lo contrataron como el niño prodigio de 28 años venido de Caracas. Se ha vuelto uno de los directores de orquesta más famosos del mundo, renombrado por la energía que aporta a las presentaciones en vivo; lo han llamado el salvador de la música clásica tan a menudo que hay un grupo malhumorado de críticos de la música clásica dedicado a probar que no lo es. A sus 37 años se nota que su famoso cabello, los rizos negros y ligeros que han quedado plasmados en afiches y vallas publicitarias en todo el mundo, está comenzando a volverse cano, pero él estaba vestido de manera jovial.

Hoy en día, cuando Dudamel dirige a una orquesta, siente un fantasma detrás de él. Se trata del fantasma de su mentor, el director y profesor venezolano José Antonio Abreu, quien le dio tanto su entrenamiento musical como su filosofía de vida, y quien había muerto semanas atrás, en marzo, a los 78 años.

Aunque estos músicos habían interpretado la Novena sinfonía incontables veces, y Dudamel simplemente estaba afinándolo todo, recordó lo que le enseñó Abreu: cada oportunidad para hacer música es una ocasión para mejorar el mundo, y cada encuentro con la belleza debe tomarse en serio. Así que, una y otra vez, le pidió a la orquesta que se detuviera. “Debemos salir de la rutina de la música y traer el sentimiento de regreso”, les dijo. “Debemos creer en el texto. Freude, Freude!”, cantó: ¡Alegría, alegría! “¡Debemos terminar abrazándonos todos!”.

Lo que presencié en ese ensayo fue mágico. El conductor movió las manos en el aire como si fuera una persona que describía el océano y las cuerdas se derritieron en el oleaje.

Criticado y respetado

Una parte central de su mensaje es que la música no es ideológica. Es una manera de “construir puentes”, cree él, un lenguaje “para todos”. El peligro del pensamiento ideológico lo pone en alerta: “Quedas atrapado en uno u otro lado, y no queremos eso. No creo en eso. No creo en que es una cosa o la otra. Creo en la gente a la que veo”.

Hay críticos, sobre todo en Venezuela, que dicen que su optimismo es inmaduro. Aunque quienes lo aman no tardan en defenderlo. Dudamel está consciente de lo que dicen sobre él algunas personas. Intenta no prestarles atención. “La gente siempre critica”, comenta. “La gente siempre crea historias. Si les sigues el juego, dejas de vivir, ya no tienes vida”.

La primera vez que Dudamel subió al podio del director, a los 11 o 12 años, lo hizo de broma. Fue en Barquisimeto, su ciudad natal y capital del estado de Lara, al noroeste de Venezuela. El profesor no asistió a su clase de orquesta, así que Dudamel se levantó de su asiento en la sección de violines y fingió dirigir el ensayo. Sus amigos se rieron, pero entonces sucedió algo que nadie pudo explicar. Cambió el ambiente de la sala. Le pidió a la clase que tocara un pasaje y descubrió que dirigir la música allá arriba le resultaba perfectamente natural.

Casi veinte años después de empezar su experimento, Abreu se enteró de un joven talento llamado Gustavo Dudamel, que había deslumbrado a todos en el núcleo de Barquisimeto. Abreu, él mismo de esa ciudad, decidió volver a ese joven un gran director.

Dudamel era de esa clase de personas que no suelen volverse grandes directores porque no se les incentiva a acercarse al estudio y capacitación que se requiere. Sin duda Abreu sabía eso. “Es lo que el maestro Abreu nos enseñó”, dice Dudamel. “A ser visionarios. A no pensar en este momento, sino levantar la mirada y ver hacia allá, años adelante”.

¿Qué hace grandioso a un director de orquesta? Cuando la gente observaba a Dudamel de joven y se quedaba sin aliento, como lo hizo Deborah Borda, la presidenta de la orquesta que escuchó sobre su talento y terminó por traerlo a Los Ángeles, ¿qué estaba viendo?

Desde luego, está el elemento físico: la capacidad de comunicar el ritmo, el flujo, la textura y los ambientes cambiantes de una pieza musical a través de un conjunto de gestos tradicionales (pero adaptados libremente). Dirigir es una suerte de baile extraño y proactivo. No mueves tu cuerpo en respuesta a la música, sino anticipándola. Necesitas un sentido perfecto del ritmo.

También se necesita una inteligencia analítica para descifrar la estructura de una pieza, para determinar cómo encajan todas sus partes. Eso implica que debes ser capaz de escuchar la música antes de que se toque una sola nota. De alguna manera irreduciblemente misteriosa, tu filosofía y tu técnica deben convertir los puntos de la página en una interpretación que les comunique algo a los escuchas. Debes imaginar la música.

El don de la comunicación es aún más misterioso. ¿Cómo transmites tu entendimiento de una obra al grupo de músicos cuya presentación de esa pieza hará que cobre vida? Los músicos que trabajan con Dudamel tienden a decir que nada evidente ni grandilocuente lo distingue de otros directores; es una acumulación de pequeños momentos. Después viene el atributo más misterioso: el control de la audiencia. El poder de conmover.

A Dudamel no le gusta pensar en envejecer o en las maneras en que ha cambiado. Desde su perspectiva, la vida es una serie de momentos que coinciden invisiblemente y él ha vivido cada uno tan sinceramente como ha podido. “Mi sendero ha sido muy natural”, dice. Todas sus experiencias lo han traído a este momento, al lugar donde se siente tan feliz. ¿Por qué dibujaría límites? Cada día es nuevo.¿Cómo lidiar durante tanto tiempo con toda esta belleza, cuando gran parte del

mundo no es bello, no puede serlo? Lo entristecía, dijo, muchísimo, ver el sufrimiento en el mundo, el hambre, la miseria en Venezuela. “Es muy complejo y muy malo”, señaló el director. Cuanto más política sea su postura, más pone en riesgo su movimiento social.

No obstante, está seguro de que está en lo correcto al creer en el optimismo por encima de la ideología. Cree que el malestar, el descontento en Venezuela, la agitación en Estados Unidos, puede ser una oportunidad para que tomen forma nuevos entendimientos. Lo esencial, cree, no es que gane un bando o el otro, sino que la gente se una.

¡Entonemos sonidos más agradables y llenos de alegría!

Pero ¿qué pasa si evitar la ideología solo ayuda a la gente que abusa de su poder?, le pregunté. ¿Acaso hay una línea más allá de la cual la única respuesta posible es la resistencia?

“Creo en la gente”, dijo con delicadeza. “A veces me entristece. Me desespero, pero, al mismo tiempo, pongo todo eso en, no sé… en el músculo, o en esta parte optimista de mi alma, y veo que las cosas pueden mejorar”.

Intentó recordar una cita que le gusta sobre la alegría y la democracia. Se levantó para preguntarle a Ebner, su asistente.

“La democracia tiene que ser la suma… ¿Cómo va?”.

“La suma de la felicidad de pueblo”, le respondió el asistente.

“Eso. La democracia”, dijo Dudamel, con una sonrisa.