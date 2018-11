Muestra robótica

Out of Office se titula la exposición sobre los robots que trabajan para los humanos. ¿Pueden los robots y la inteligencia artificial (IA) hacer más sencillas nuestras vidas? ¿O son un peligro creciente para la humanidad? Son preguntas que formulan los curadores de la exhibición abierta en el Museo del Trabajo de la ciudad alemana de Hamburgo. La muestra no da una solución única, sino que ofrece posibles claves para la reflexión. “Nadie conoce la verdad. Optimista o apocalíptica... la verdad probablemente esté a mitad de camino”, señaló Daniel Opper, del Bucerius Lab, una iniciativa que busca estudiar el fenómeno de la digitalización. La exposición estará abierta hasta el 19 de mayo de 2019. (DPA)