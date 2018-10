Operaciones estéticas dependen del rostro y de la piel

Hay pacientes que buscan una rinoplastia, o cirugía de la nariz, con la idea de que resultará exactamente igual a la de su cantante favorito, actriz de la novela, o cualquier personaje que ellos admiren.

Sin embargo, “hay una noción o una percepción de estética que es diferente en cada persona, entonces lo bonito para alguien, no es bonito para usted, o no es bonito para mí, entonces dependiendo de lo que el cirujano considera que va bien en su rostro uno conversa con el paciente y le dice ‘este tipo de nariz no le queda bien o este sí’”, explica Luiggi Fayad, cirujano plástico estético y reconstructivo. Es decir, que a pesar del deseo de una persona por tener una forma de nariz específica, es probable que no sea la más adecuada para la forma anatómica de su rostro, en cuanto a la parte estética.

Por otra parte, están las limitaciones por el tipo de piel, “influye mucho el espesor de la piel en una cirugía porque si es una piel muy fina, lo que uno haga debajo de esa piel... se va a notar mucho más, pero si tenemos una nariz... con piel más gruesa, replicar eso, darle proyección o tener una punta va a ser muchísimo más complicado”, detalla el especialista. (F)