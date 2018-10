Nuevos sabores: Con vista al parque

El centro de la ciudad tiene algunas plazas y parques que desde ya hace algunos años fueron regenerados, lo que permite visitarlos o disfrutar de su belleza arquitectónica desde cualquier punto cercano. Pero son pocos los lugares desde donde se puede al mismo tiempo comer y vivir la experiencia.

Hace pocas semanas el hotel Unipark (Clemente Ballén y Chile), como parte de su remodelación total, abrió un nuevo restaurante y bar, El Centro, está en el segundo piso, a la altura perfecta, para que sin mucho esfuerzo, sentado en la mesa, se pueda apreciar toda la belleza del parque Seminario.

Es un lugar con una decoración alegre, con tonos de amarillo claro, sillones de mimbre y piso de madera, tiene un ambiente muy agradable que nos traslada fuera del normal intenso movimiento, ruido y calor del centro de la ciudad. Es perfecto para el almuerzo de trabajo o relajarse al final del día con un coctel junto a los grandes ventanales.

Al ver el menú, que es pequeño, pero bastante completo, nos llamó la atención el ceviche de coco thai ($ 11). Aunque en la descripción del plato solo dice mixto de coco, limón, menta y albahaca, lo que puede dar a pensar que no tiene mariscos, en realidad es una generosa y muy bien lograda mezcla de pulpo, calamar y camarón, en la que destacan la aromaticidad de la menta y la albahaca, entre los delicados jugos de coco y limón.

El ceviche fue un gran inicio, aunque al principio pensé que sería algo dulce (por el coco) y que nos dejaría el paladar invadido para los siguientes platos, no fue así. De todos modos, estábamos preparados para cambiar drásticamente los sabores con la yuca brava ($ 9,50), un piqueo con trozos de este tubérculo acompañados de jamón serrano crocante sobre una salsa que, según explicó el mesero, era mayonesa de chipople. No resultó tan brava, pienso que le haría muy bien algo de picor, lo que le daría más personalidad al plato.

Siguiendo la buena costumbre de quienes vivimos en esta ciudad, pedimos sopa, la caldereta de mariscos ($ 14), se encuentra en la parte de los platos fuertes en el menú y pienso que es lo correcto, porque se trata de un guiso con abundantes mariscos y pescado, en un fondo atomatado que deja contento a cualquiera.

Luego llegó el atún a la plancha ($ 16) (ligeramente pasado de cocción, nos gusta rojo en el centro), y debo reconocer que no estaba muy entusiasmado con los acompañantes, viene servido con arroz chaufa y verduras en caldo de soja. Me parecía que no tendría gracia ese arroz, que normalmente tiene un sabor que invade desde el primer hasta el último bocado. Pero estábamos equivocados, fue deliciosamente preparado con una textura crocante que pocas veces he sentido.

Como es costumbre en los hoteles del grupo Oro Verde, la atención es impecable y mantienen un excelente manejo de la cocción de los productos, sobre todo en los mariscos. En lo que sí deben buscar una solución es en las temperaturas de servicio, porque aunque suene raro, la cerveza lager que pedí no estaba suficientemente fría (en una ciudad caliente como la nuestra debe respetarse estrictamente los 5 grados centígrados a los que debe llegar a la mesa). Y, además, la sopa no fue servida suficientemente caliente.

La experiencia en El Centro fue muy agradable, qué bueno saber que hay nuevas opciones que nos permiten disfrutar de la ciudad y una buena comida. Definitivamente, muy recomendable. (O)

