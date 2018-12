Unión familiar, salud y estabilidad laboral se desea en calles de Guayaquil

Este Diario recoge los anhelos de los guayaquileños y residentes en la ciudad sobre sus expectativas para este nuevo año, que traerá elecciones, transiciones en manejos administrativos y cambios en la economía.

12 personas expresan sus anhelos para Navidad y el Nuevo Año.

Tanya Dávila, residente de La Alborada

‘Deseo que mi hijo deje la droga y que regrese’

“Yo el único regalo que necesito y pido a Dios con todo mi corazón es que él acompañe a mi hijo en donde esté. Lo ingresé en un centro de rehabilitación. Ahí lo tendré un buen tiempo porque está muy perdido en las drogas. Quiero que Dios lo proteja y le dé voluntad para salir de ese vicio. Él tiene que cambiar por sus hijos... Yo voy a regalar unos detalles a mis cuatro nietos. Uno quiere esos muñecos de los superhéroes como SpiderMan, otro quiere una computadora y la niña quiere una Barbie”.

Rosa Torres, moradora de la Floresta

‘Espero unión familiar y que mi visión mejore’

“Quisiera recibir de Dios el regalo que necesito. Recuperarme de mi glaucoma. Yo sé que él me va a curar mi visión, no quiero perder la vista, ese va a ser mi regalo de Navidad. Dame la vista como se la diste a Bartimeo, y yo sé que él me lo va a dar... yo voy a regalar un buen pavo para que mi familia disfrute, para que ellos vengan y estemos muy unidos. Yo les regalo la cena, eso es lo más bello para mí, verlos a todos juntos compartiendo; ellos ya tienen sus familias, pero siempre vienen, para mí sería triste si dejan de venir a verme”.

Palmore Rodríguez, barrio del Astillero

‘Que me devuelvan la Venezuela en que crecí’

“Para mí Navidad es extrañar a la Venezuela que tengo lejos, es mi madre. También es disfrutar a la Venezuela que tengo aquí que es mi esposa y mis dos hijos. Yo deseo que me devuelvan a la Venezuela en la que crecí, llena de oportunidades, pude conseguir mis metas y no solo en lo económico. Y ahora solo es Venezuela en migajas... Voy a dar unos patines que gracias a Dios ya pude comprar para mi beba. Y mi chamo no ha pedido nada, sé que necesita muchas cosas, y voy a comprar algo útil para el deporte que guste”.

Carmelina Vera, del Guasmo norte

‘Quiero unas rosas, un detalle con cariño’

“Yo le daré a mi familia mucho amor y cariño, porque soy pobre, vivo en condición muy humilde en piso de tierra, y no les puedo comprar nada, más bien ellos traen los alimentos para compartir conmigo, mis ocho hijos trabajan, son muy buenos. Para Navidad me gustaría recibirlos a ellos, son mi regalo más grande, un ramo de rosas porque me gustan mucho, que sea algo sencillo con cariño. También quiero que Dios nos otorgue salud para mí y mis hijos, que sea su voluntad y misericordia porque los tiempos están duros”.

Emilia Torres, residente de Guasmo sur

‘Anhelo ayudar a los niños que necesitan’

“Solo pido una cena con mi familia y mis hijos, poder darles su regalo de Navidad... y lo que yo quiero dar es un regalito y una fundita de caramelos para los niños pobres en el Guasmo; yo soy vendedora ambulante de humitas y hayacas, y recorro los barrios y veo niños que sufren mucho, viven en hogares con problemas y quiero reunir, organizarme con mi familia para llevarles un detalle a ellos. Es un deseo que lo tuve durante todo el año, al verlos tristes y solos en las calles, y ahora esa es mi meta del año”.

Oswaldo Villalba, de La Pradera

‘Uno puede resaltar los regalos inmateriales’

“Para mí los regalos son para los niños, ya para uno, en este tiempo, no hay regalos, ya uno es mayor. Lo que sí puedo resaltar son los regalos inmateriales que nos damos los adultos que, por ejemplo, con mi esposa es amor, su atención conmigo en el día a día... A mis hijos les regalaré lo que me piden, unas bicicletas para hacer deportes, ellos tienen 8, 9 y 10 años. Eso les ayuda a hacer ejercicio, en los parques al aire libre. Quiero motivarlos a que hagan deporte, es importante para la salud. También algún juguete que gusten”.

Pablo Hidalgo, empresario del norte

‘Espero que nos den seguridad a todo nivel’

“Que me regalen seguridad a nivel del país, creo que todos buscamos eso, además del tema delictivo, también en el ámbito laboral, seguridad en los trabajos es lo que necesitamos en el país, todo lo que implica seguridad a todo nivel... Y yo daría lo que siempre doy que es importante, y es bastante confianza a mi personal y a mi familia, la gente que confía en ti se siente segura. Tanto en mi rol de empresario como de padre, la confianza es primordial y eso es lo más importante en estas festividades”.

Rita Solórzano, residente de Urdesa

‘Uno quiere salud para toda la familia’

“Yo solo pido salud para mí, mi familia y tener a mis hijas conmigo, que es lo más importante. Y si hay la oportunidad de un regalito, podría ser un televisor de 60 pulgadas, aunque no creo que me lo regalen (sonríe), también me gustan mucho las flores, las rosas me encantan, sería un bonito regalo también... Yo les voy a regalar cariño, amor y ternura. Ahora tengo mi primer nieto, y le voy a comprar un lindo regalo musical para que aprenda más sonidos”.

Gladys Guamán, vecina de isla Trinitaria

‘Quiero mantener mi trabajo y mi familia’

“Yo deseo en esta Navidad que se mantenga el trabajo para mi esposo, que se dedica a la construcción de viviendas, y para mí que vendo tripitas asadas en una carreta en la isla Trinitaria. Quiero que sigamos trabajando porque tenemos cinco hijos, todos mayores, y uno de 7 años, que debemos sacar adelante. Eso es lo principal, en lo material cualquier detalle de mi esposo o de mis hijos estaría muy bien... Yo voy a regalarle a mi familia una rica cena y a mi niño pequeño un juguete, que es una sorpresa”.

Gilberto León, residente Urdesa central

‘Que lleguen mis nietos e hijo de Inglaterra’

“Yo deseo que mis nietos que viven en Inglaterra lleguen bien a Guayaquil, ya que nos acompañarán en las celebraciones, ese es mi principal anhelo, ellos viven lejos y en esta fecha nos volvemos a encontrar, será una Navidad linda. Lo segundo que pido en esta fecha es por la salud de cada uno de los integrantes de mi familia. Yo he dado por Navidad donaciones para festejos que organiza la iglesia San Antonio María Claret, La Redonda, porque ellos llegan a muchas familias que necesitan, nos organizamos para ayudar”.

Édison Mora, habitante del Suburbio

‘Yo quiero un carrito para transportarme’

“Yo quisiera un presente... un carrito de regalo para poder transportarme cuando he estado enfermo, o tal vez una emergencia, es muy necesario. También deseo salud para seguir trabajando en unión de mi familia. Y en Navidad paso con mi hijo, mi esposa, también viene mi hermano a compartir. Para mi familia sí es necesario un detallito, a los más pequeños les compraré juguetes y ropa, un presente. Y a mi engreído, mi perro Chiquito, le regalo también sus pepas y sus camisetas para estas fechas”.

Victoriano Valdiviezo, del Suburbio

‘Mi deseo es una casa propia y tener salud’

“¿Qué me gustaría en Navidad? , pues ya tener mi casa propia, ese es el regalo que quiero darme. La situación es difícil, alquilamos casa y local para la panadería, es un gasto fuerte, por eso ya quisiera poder adquirir mi casa, y que Dios nos mantenga con salud para seguir trabajando, eso es lo más importante. Y yo voy a dar mucho amor a mi esposa, la convivencia, cariño a mis hijos, y regalitos quedan para los chiquitos, son cinco nietos, y les daremos una ropita porque ya juguetes tienen bastantes”. (I)