Bomberos realizan campaña preventiva para el uso de explosivos

“Ya llega fin de año, se prende el reventón, todos bailan y celebran el año que terminó. ¡Sientes el boom!... ¡boom, boom, boom, boom, boom! Peligrosa diversión...”, es parte del estribillo de género urbano que se escucha en cuñas radiales promoviendo la prevención en el uso de explosivos.

Son las voces de Luis Chávez, Giusseppe Escandón e Israel Carrera. Los tres jóvenes dejaron sus actividades cotidianas para interpretar esta canción que se replica en un video grabado en distintos escenarios de la ciudad como parte de la campaña de prevención “Basta un boom, para cambiar tu vida”, del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

A través de su historia buscan generar conciencia en los padres y niños. Luis Chávez, quien trabaja como secretario en una institución pública, recuerda que hace 14 años terminó su sueño de aviador.

En familia celebraban fin de año en una hacienda en El Empalme cuando armaba un especie de ‘gran explosivo’. Una explosión repentina lo sorprendió cuando juntaba pólvora de camaretas en una vasija.

En segundos se quedó sin tres dedos. “Fue impactante, en segundos reventó en mis manos, no sentí dolor en ese momento, luego el dolor más intenso me arrancó los tres dedos..., me dijeron que lo recomendable era la amputación”, recuerda Chávez, quien perdió su mano derecha y solo usa su mano izquierda en su oficio.

Hoy, Chávez aspira a cumplir su sueño, mantiene esperanzas y junto a Carrera y Escandón ahora difunden este mensaje para evitar que más jóvenes pasen por su historia.

Busco evitar que otros chicos pasen por lo mismo que nosotros pasamos. No es fácil, es difícil. A veces hay cosas que no pueden hacer y hay que tener temple para hacerlo.

Israel Carrera, participante

La campaña bomberil busca promover una cultura de prevención ante el uso de explosivos. Solo en el 2018, el hospital de niños Icaza Bustamante y el Roberto Gilbert tuvieron 36 niños afectados por artefactos.

“Cambió totalmente la vida”, narra Carrera. Hace seis años sufrió la detonación de una ‘gruesa’ de explosivos y perdió su mano izquierda. Vivió una historia similar a la de Chávez, un boom sorpresivo.

Cada uno de ellos ha ido enfrentando dificultades, por ejemplo, una de las básicas aprender a comer con los cubiertos de mesa o de imagen, sostiene Carrera, de 29 años. Él vende neumáticos en su local.

Tengo un taller de modificación de autos, yo mismo me he hecho distintas prótesis para mi trabajo, parte de mi tesis la idea es fabricar prótesis de corriente.

Giusseppe Escandón, participante

Escandón perdió ambas manos utilizando explosivos. Considera que su testimonio en la campaña puede ayudar a prevenir la situación para que no se siga repitiendo en niños y jóvenes cada año.

“En el momento del accidente pensaba que era una pesadilla, pero te das cuenta de que es real, hay que afrontarlo”, cita el guayaquileño que usa dos prótesis en las manos.

Como parte de su tesis, Escandón espera fabricar una prótesis mioeléctrica que funciona con corriente eléctrica y tiene sensores para abrir y cerrar la mano. Él usa una prótesis hecha por él mismo para sus labores en su taller de modificación de autos.

Este mes, ellos recorren centros comerciales, colegios y ferias de la ciudad como parte de la campaña. (I)