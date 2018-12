Taxi seguro funciona con 9.6 mil unidades en Guayaquil

Son tres códigos de seguridad que destacan en cuatro adhesivos en las puertas traseras, parabrisa, y vidrio posterior del taxi. Se trata del Registro Único de Autoridad de Tránsito (RUAT), de la placa y el código de barra de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) que estarán en 9.600 unidades que darán cobertura en Guayaquil de manera cómoda y segura.

La ATM ayer fijó esta cifra como cierre del censo 2018.

Semanas atrás se indicó que serían unos 11 mil taxis que daban el servicio en la ciudad. Sin embargo, la cifra disminuyó en el censo ya que cientos de unidades no lograron completar requerimientos, pero podrán hacerlo hasta marzo del 2019 con la nueva revisión.

“Se ha separado a aquellos vehículos que no han constado con un permiso de operación, no tenía la información regularizada, o que no estaban en vida útil”, expresó Fernando Amador, director de Transporte Público de la ATM,

Este censo se inició en julio pasado y revisó detalles como por ejemplo que los asientos estén en buen estado, cinturones de seguridad en funcionamiento al igual que el taxímetro, que tengan la identificación de la cooperativa, esté pintado del color amarillo, con su debida placa color naranja, y con aire acondicionado a vehículos a partir del año 2008.

George Mera, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas, contó que este censo fortalece la seguridad en las unidades de taxi.

“El ciudadano se debe fijar que a más de que sea amarillo, que tenga el RUAT, con su código, su placa”, expresó.

Añadió que para que los usuarios tengan mayor control de qué unidad va a tomar, puede hacerlo vía aplicación de Un Taxi. Una vez que lo solicite hay un tiempo de unos 3 minutos para que el taxi llegue.

“Con esta aplicación ya podrá conocer el nombre del conductor, la placa, códigos y más para que tengan de registro de seguridad”, expresó Mera.

Amador agregó que luego de este censo también se reunirán con el gremio taxista para fijar los montos de carreras por tramos. .(I)