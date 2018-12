Jaime Nebot afirma que esta no será su última teletón en Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aseguró la mañana de este miércoles que esta no será su última teletón en la que participará. Dijo que en esto "no tiene que ver el alcalde Nebot, aquí tiene que ver Jaime Nebot como persona".

Nebot sostuvo que la Teletón no está relacionada con la política o con fondos públicos, sino con un ente privado que seguirá funcionando mientras todo el equipo que colabora siga existiendo y las necesidades persistan.

Reiteró que este año las donaciones de la teletón, que fueron de 1'752.325 dólares, superaron a las de las otras 26 anteriores. La de este año "fue la más alta de los 27 años", dijo.

Con la recaudación, que se realiza año a año, se ayudará a los niños enfermos, desauciados, pues "son muchos los niños que han salvado su vida con esto".

Además, con parte de la teletón, se adquiere casas de madera con electrodomésticos de la línea blanca para las personas afectadas por incendios.

Hizo énfasis en que la crisis no afectó la solidaridad de las personas que donaron. "Este pueblo, sus empresarios nacionales y extrajeros, asentados aquí en el Ecuador, demostró que la crisis es de otra índole, no es una crisis de solidaridad, no es una crisis de responsabilidad, y eso dice mucho de una ciudad y de un país", indicó. (I)