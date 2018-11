Clamor de justicia durante caminata contra violencia en Guayaquil

Con mensajes escritos en una extensa lona blanca, familiares de Gavys Moreno reclamaron justicia para ella, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, ayer.

Moreno, quien fungía como directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil, fue asesinada el pasado 27 de marzo con doce disparos.

Uno de sus familiares indicó que aún no hay detenidos por el crimen y teme que el caso quede en la impunidad.

“Ya vamos a cumplir ocho meses de su ausencia y sin embargo no sabemos nada, no se pronuncian. Aún seguimos afligidos, sorprendidos porque no creemos que haya pasado eso”, manifestó la familiar.

Así como la de Moreno, decenas de familias que han sufrido por la violencia hacia las mujeres caminaron por la avenida 9 de Octubre, desde su intersección con Lorenzo de Garaycoa hasta Pedro Carbo, en la plaza Vicente Rocafuerte.

Con atuendos de color lila y rosa, los caminantes comenzaron su recorrido pasadas las 10:00, gritando consignas como “Ni una menos, vivas las queremos”. Diez féretros negros de cartón con la frase “Femicidio” eran trasladados sobre dicha vía como rechazo a la violencia contra la mujer.

En la plaza Vicente Rocafuerte, hojas de color lila fueron usadas como lápidas de decenas de mujeres asesinadas.

Una mujer con los ojos vendados tenía escrita en su cuerpo la frase: “La injusticia es una práctica diaria. ¡Basta ya!”, mientras con sus manos sujetaba una muñeca de plástico y cadenas de fómix.

Varias instituciones como el Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción por la Mujer (Cepam), la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador (Guayas), la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil (AEBI) participaron en el evento.

Dirigentes de la AEBI acudieron vestidos con faldas.

“A nosotros no nos avergüenza ponernos una falda, a nosotros nos avergüenzan los casos de femicidio”, manifestó Frank Armijos, vicepresidente de esa asociación. (I)