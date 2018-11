Ganaderos reclaman aval para portar armas

Santo Domingo -

Pedidos para reformar leyes y agilitar la tenencia y porte de armas, además de una marcha, fueron resoluciones adoptadas ayer por la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo (Asogan), en rechazo a la aprehensión de Vinicio A., ganadero y político nativo de la capital de la provincia tsáchila.

Vinicio A. y un jornalero de su hacienda fueron aprehendidos la mañana del martes, durante un allanamiento, por supuesta tenencia ilegal de armas, en un caso que desató críticas por cuanto los ganaderos han reportado robos de reses, en casos en que incluso han sido maniatados en sus fincas.

Al cierre de esta edición, la Policía y la Fiscalía no se refirieron al operativo. Tampoco el Ejército ecuatoriano que ejecutó el allanamiento en la hacienda El Belén.

Vinicio A. quedó libre e hizo pública la orden de incursión en su propiedad, la cual detallaba que en su hacienda se estarían “almacenando armas de fuego de forma ilegal”.

Vinicio A. fue presidente de Asogan. Señaló que en el 2001 fue secuestrado y amenazado de muerte, que entonces recurrió a las autoridades para dar trámite a la tenencia de dos armas que están a su nombre.

Vinicio A. rechazó el accionar de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Fiscalía, debido a que aseguró que en su propiedad supuestamente solo se hallaron dos armas que contaban con sus permisos respectivos, además enfatizó que los agentes “con el fin de buscar evidencias” incautaron una pistola de juguete.

“Claramente se rompieron procedimientos, yo mostré la propiedad de las armas y no lo incorporaron (al parte)”, manifestó el político de Santo Domingo.

La aprehensión generó reacción en la Asogan, que convocó a sus socios a una asamblea para tratar el caso. En la cita, varios ganaderos expusieron sus testimonios sobre la inseguridad y sostuvieron que para ellos la tenencia y porte de armas es un tema que el Gobierno no logra resolver.

“Tengo un año pidiendo traspasar de porte a tenencia y la burocracia no ayuda, si me hacen un operativo hasta me llevan preso”, explicó Juan Zambrano, gerente de Asogan.

El presidente Gruber Zambrano cuestionó los procedimientos judiciales y de la Policía. Anunció que realizarán una marcha, ya que el caso de Vinicio A. “no es aislado”.

Los ganaderos enfatizaron que se solicitará que se reformen las leyes y que se deje te tratar como “tabú” la tenencia y porte de armas “que es necesaria en la zona rural por la presencia de la delincuencia”.

Sobre el accionar policial, Vinicio A. también cuestionó que se hayan filtrado sus fotografías, que fueron tomadas en el procedimiento policial y que son de uso exclusivo de los uniformados. “En redes sociales se filtra la foto que me tomó el agente policial para ficharme como delincuente”, reclamó.

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, el político obtuvo la medida sustitutiva de prohibición para salir del país por el presunto delito de tenencia de armas.

Para el viernes 30 se convocó a la audiencia de juzgamiento, debido a que se realiza por procedimiento abreviado. (I)