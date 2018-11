Usuarios de taxis hablan de sus preferencias al momento de tomar un vehículo

Tomás Nicolalde, norte

'Prefiero el formal, se nota más responsable'

"En las calles es impresionante cuando uno se para en una vereda y el ofrecimiento de los amarillos es casi igual al de los piratas. Siempre están. Pero no, siempre prefiero a los amarillos, se los ve más seguros. Estos vienen con su identificación en la parte delantera, placas distintivas, se notan más responsables, con más seguridad; los otros (informales) siempre se escucha que hay cosas malas como los secuestros. En algunos sitios donde se estacionan los amarillos, como el Policentro o comisariatos, ya tengo mis conocidos y con ellos siempre tengo confianza en ir o si no con otro que veo que tiene todas las cuestiones de seguridad. El andar cogiendo a cualquier chofer en la calle lo veo peligroso. Hay cooperativas de taxis que funcionan en ciertos sitios como el aeropuerto o malls, que ya tienen tarifas fijas que sí se respetan y eso hace que uno se sienta cómodo y no ande en el ‘regateo’”. (I)

Sofía Chacón, norte

'En las aplicaciones veo qué ruta toma el chofer'

“De los amarillos solo utilizo los del aeropuerto, porque tienen una tarifa fija para traerme a mi casa y son superconfiables. Con los amarillos siempre hay que negociar antes, porque nunca usan el taxímetro y eso me genera molestia. Mediante la app tú sabes el nombre del chofer, las placas y cuánto te van a cobrar por el kilómetro entre punto A y punto B (que me resulta lo más justo). En las horas ‘pico’ los taxis amarillos te quieren cobrar una fortuna por el tiempo invertido en el tráfico o si llueve también se aprovechan del usuario según las circunstancias. Pero en general utilizo el de las app para movilizarme, porque puedo ver qué ruta tomará en el GPS, tiene una tarifa establecida por distancia (en las horas ‘pico’ es genial), te ofrecen un servicio más cómodo (aire y carro nuevo, limpio) y personalizado, además son cordiales y tienen muchísima mejor actitud que los taxistas amarillos”. (I)

Sara García, norte

'Uso taxi de cualquier tipo, solo le pido a Dios que me proteja'

“Cualquier tipo de taxi suelo usar, pidiéndole a Jesús que me guarde, me cuide, me proteja de asaltos y accidentes, porque no estamos libres de eso. Hasta ahora no me ha pasado algo tan malo. Me han salido groseros, déspotas, otros bien amables; aquí en la tierra hay de todo un poquito, de los amarillos y los otros conductores (informales). Prefiero los taxis amarillos porque tienen cámaras, converso con ellos, me dicen: ‘Señora, aquí todo es grabado por cualquier cosa que nos pase’. También he cogido carros particulares y me han dicho que los han robado o llevado lejos a asaltarlos. El martes que pasó, un chofer que hace fletes me contó que por la misericordia de Dios no lo mataron. Un sujeto le sacó un arma y le dijo que le diera todo lo que tenía; entonces él, desesperado, salió rápido corriendo y el hombre comenzó a disparar; corrió para que no le mataran. Hasta aquí, gracias al Señor, no me ha pasado nada porque no estamos libres de la maldad. Soy bien observadora cuando me subo a un carro. No tengo preferencias en ese sentido de escoger”. (I)

Andrés Martínez, centro

'Prefiero ejecutivos, porque las tarifas ya son fijas y convienen'

“Más uso los taxis ejecutivos, los llamo sin salir a la calle. Prefiero los Uber porque cobran menos que los amarillos. El Uber por carreras cortas cobra $ 2, $ 2,50 o $ 3, mientras que el taxi amarillo quiere cobrar $ 4, $ 5, $ 6. Del centro a Urdesa, por ejemplo, el taxi (amarillo) quiere cobrar $ 4, pero el otro (informal) $ 2,50 o $ 3. Además, te va a ver a la casa, eso da mucha facilidad al usuario. Hay unos que se les llama y van u otros por aplicación. Hay taxistas (amarillos) que a veces son bravos, déspotas o sobrados, dicen: ‘Vale $ 5, si es que quieren vamos’ y se van. Ese es el problema. En cambio, en los otros ya se sabe la tarifa (antes de tomar el taxi). Los amarillos creo que a veces están cansados... deberían mejorar, algunos son (adultos) mayores que no están actualizados. A veces no cogen la carrera por no ir a cierta zona. En cambio, el otro (informal) te va a ver donde sea. Tú le llamas, te van a ver y te cobran lo que es. Pero si sales a la vía, los amarillos dicen que vale tanto $ 7 hasta $ 9, y a veces si es madrugada, te suben más y los otros se mantienen”. (I)

Ana Chávez, sur

'A veces del centro al Guasmo no quieren ir en las noches'

“Casi taxi amarillo no uso, más los informales porque por donde vivo, en la Unión de Bananeros del Guasmo, casi no pasan en la (avenida) Abdón Calderón. Cuando uno sale lo primero que ve es al informal, gracias a Dios hasta ahora no me ha pasado nada. Más los uso porque a veces los amarillos cobran un poco más y a uno no le alcanza y busca otro chofer. A veces el amarillo cobra $ 3 y el otro $ 1 menos o $ 0,50 menos, uno se va en el otro. Regularmente cuando voy a mi casa hacia el Mall (del Sur) me quieren cobrar $ 4, pero yo solo pago $ 2,50. Eso es mucho. De servicio hasta ahora es lo mismo un taxi que el otro, tienen aire acondicionado, están bien. El problema es el precio de que quieren cobrar más. También los amarillos a veces no quieren ir al Guasmo, en las noches no quieren. La semana pasada fui a hacer compras para una reunión en la casa y de noche no querían ir del centro hasta el Guasmo, dos me dijeron que no iban. Mi nuera paró un informal y ahí nos fuimos. Ando acompañada para prevenir”.(I)