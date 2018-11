En el Hogar San José se vivió un día de belleza para olvidar la soledad

Los rostros arrugados, las manos y los pies cansados de las ancianas residentes del asilo Hogar San José se vistieron de colores durante una mañana de belleza realizada por estudiantes de la escuela Katterine, que también son madres de niños con cáncer. Una jornada que mitigó un poco la soledad y abandono familiar de casi todas las residentes del albergue.

Veinte de las 50 estudiantes de la academia, ubicada en la ciudadela Kennedy, llegaron al asilo con esmaltes, rímel, brochas, colorete, sombras, polvo, peinillas y cepillos, para arreglar a unas 40 internas, de las 70 que hay en San José, en la av. Carlos Luis Plaza Dañín.

En la cita, que fue el pasado 10 de noviembre y se denominó ‘Belleza en la edad dorada’, la intención de las alumnas no solo era poner guapas a las asiladas, sino también darles compañía, afecto y distraerse un rato de la lucha que lideran a diario por librar a sus hijos del cáncer.

La escuela es dirigida por Abigaíl Benítez, cuyo padre tuvo cáncer y esa experiencia la animó a ayudar a las madres que tienen hijos con cáncer y reciben atención en Solca, para que aprendan un oficio y además se distraigan un poco de la tensión diaria por la salud de sus hijos.

En el albergue, algunas de las internas, que también tiene 40 varones, miraban asombradas a las alumnas; otras estaban felices, otras parecían no entender lo que pasaba, y a otras no les interesaba nada, solo estar a solas con sus recuerdos y los males en su cuerpo.

Manuela de Jesús Molina, de 97 años, se emocionó al ver que la iban a peinar y maquillar y aprovechó para charlar con las estudiantes de Katterine.

A unas, como a María Teresa Donggilio, de ascendencia italiana, no le interesaba arreglarse, pero accedió porque aún se siente una mujer hermosa, aunque no tanto como en su juventud.

Un grupo de las adultas mayores estaba sentado en una sala abierta y con vista a uno de los jardines; mientras que otro permanecía a unos cincuenta metros en un pequeño comedor sentadas en sus sillas de ruedas, porque ya no pueden caminar solas.

Casi todas tenían una historia de vida que querían contar y coincidían en que amaron y dieron todo por sus hijos, por sus familias, pero que al final las dejaron en el asilo porque ya no las quieren tener en casa o cuidar, porque no tienen tiempo o simplemente se olvidaron de ellas, las desecharon como a un mueble viejo. Algunas añoraban estar con sus nietos, abrazarlos.

Así dijo que se siente Manuela de Jesús Molina, de 97 años, quien feliz como una niña con juguete nuevo, dejó que la maquillaran y trenzaran su cabello. Con la voz quebrada y encorvando su delgada espalda, se lamentó de que sus hijas la dejaron olvidada en el asilo. “Me dejaron porque no sirvo para nada, ni para un mandado, estoy vieja y enferma”, se lamentó, mientras rozaba sus labios para distribuir el labial rosa que le habían puesto.

Al lado de Manuela estaba Josefa Ostaiza, de 75 años. A ella la dejaron en el Hogar San José días después del terremoto del 2016. Vivía en Manabí con sus hijos, pero la llevaron al albergue porque tiene alzhéimer y se les escapaba de la casa.

Mientras se sobaba las manos y se sacaba sin querer el esmalte rojo que le habían puesto, solo hablaba de volver con su familia, porque tiene 18 años y sus padres la iban a reñir si no la veían. Su vida se quedó detenida en ese tiempo, pero en el fondo vive la soledad de su vejez.

Ajedrandra Paredes, madre de un niño con cáncer, le pintó las uñas a Josefa Ostaiza, que llegó al asilo después del terremoto de 2016.

Sor Ignacia, que sirve desde hace cinco años en San José, contó que han buscado a los familiares de Manuela para que la visiten y también ayuden con sus gastos, entre ellos pañales, pero recién ubicaron a una nieta. También dijo que al igual que Manuela, más del 50% de las asiladas tiene alzhéimer.

Entre las internas en sillas de ruedas, las alumnas de Katterine encontraron a María Augusta Pólit, de 102 años. Es la más longeva del asilo y se enorgulleció de ello ante las visitantes. Ella nunca se casó, tiene una sobrina que la llevó al asilo porque no podía dejarla sola en la casa, mientras ella trabajaba.

Sor Ignacia dice que hay algunos a los que sus familiares los visitan y hasta se los llevan a la casa a pasar el fin de semana, pero otros han quedado olvidados. Muchos pagan su permanencia con lo que reciben de su pensión de jubilados, que es el 75%, pero la religiosa dice que el monto depende de las condiciones económicas del anciano.

Una de las residentes que paga con su pensión es Blanca Aurora del Carmen Huerta Pérez, de más de 80 años, según dijo. Ella está desde hace 13 años en el Hogar San José.

“Si lo conoce a Raúl Clemente Huerta Rendón, es hermano mío. Él fue candidato para presidente de la República, solo que le hicieron fraude y le entregaron el cargo a Ponce Enríquez”, aseguró mientras sonreía y se miraba el maquillaje, sin reparar que Raúl falleció en 1991. Dijo que un pariente la dejó en el asilo, que es viuda y no tuvo hijos, pero que ya se ha enseñado a la soledad y al albergue.

Mariuxi Quintero, su hijo tiene un tumor en el cerebro, ella les hizo el pedicure a varias adultas mayores.

Estas historias, parte verdad y parte de la demencia senil que tienen, se llevaron a casa en sus memorias las alumnas de Katterine, Entre ellas, Alejandra Paredes, cuyo hijo de dos años tiene retinoblastoma y a causa de este cáncer perdió un ojo, pero ella no pierde la fe en Dios y sigue luchando.

También estuvo Mariuxi Quintero, su hija tiene ocho años y a los seis le detectaron un tumor en el cerebro. Mariuxi vivía en Esmeraldas, pero se vino a Guayaquil con su esposo y su hija para seguir su tratamiento en Solca. A su otro hijo lo dejó con unos familiares, porque no puede cuidarlo, permanece casi todos los días en Solca.

Ambas madres al igual que las otras que acudieron al San José tomaron la soledad, nostalgia y el abandono de las residentes del asilo, como una lección a tener en cuenta para seguir con su lucha, ayudar al prójimo y cuidar hasta el final a sus padres y otros seres queridos. (I)

Tengo un año en el asilo, me trajo mi hijo, tiene compromiso, pero mi nuera no me quería, también tenía problema con la suegra de él para que esté mejor.

Bertha Parra, residente en el Hogar San José.

Ya tengo 13 años en el Hogar San José, pero ya me he acostumbrado a la soledad. Soy guayaquileña, mi esposo murió y está enterrado en Machala.

Blanca Aurora del Carmen Huerta Pérez