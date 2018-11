Hombre filma huellas de accidente en el Malecón 2000 y capta otro en el mismo lugar

Dos accidentes de tránsito se registraron, la mañana del domingo pasado y este lunes, en el mismo lugar del acceso al túnel del cerro Santa Ana, en sentido sur-norte.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que se produjo el segundo percance. El autor se puso a filmar las huellas del primer accidente, a pocos metros del sitio, cuando en ese instante, otro automotor se estrella en el mismo lugar.

El video, cuya autoría se atribuye el ciudadano Víctor Ávila, muestra cómo el conductor de un Terracan de color gris se estrella contra las barandas del Malecón 2000 la mañana de este lunes a altura de las Peñas, antes de ingresar al túnel del Cerro Santa Ana.

En su cuenta de Facebook, Ávila relata que se encontraba filmado lo que quedó del accidente de la madrugada del domingo, que dejó las rejas de protección destruidas.

“Tome fotos, y al terminar con un video, otro accidente en el mismo sitio. Y mi Dios me ayudó, casi que me cobra la vida, junto a una vecina que se dirigía a su trabajo. Gracias mi Dios eres grande! Mi familia me espera en casa! Amo la vida a Dios y mi Famili”, publicó Ávila en su cuenta de Facebook. (I)