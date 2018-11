Patinar en las calles de Guayaquil

En una ciudad como Guayaquil, en donde la cifra de autos rebasa fácilmente las 400 mil unidades, si andas en un transporte no motorizado eres visto como un suicida, un 'outsider'.

Está prohibido patinar en muchas áreas, como los malecones Simón Bolívar y del Salado, las vías y los parques no están diseñados para algo que no sean automóviles; pero el Guayaquil nocturno es para los que prefieren no andar en carro y cientos de patinadores, ciclistas y skaters se toman las calles para rodar y saltar veredas, escalones y bancas.

Vas 'solo' contra el asfalto, encima de 4 ruedas pequeñas de goma recorriendo Guayaquil, en una veloz forma de redescubrir la ciudad, de conocerla a otro ritmo. El miedo desaparece ante la sensación de libertad.

A esa sensación le apostó Mariuxi Luna cuando decidió crear Guayakill Patina, un grupo que reúne a los patinadores de la ciudad y además es escuela para los que quieran iniciarse en esta práctica. La guayaquileña comenzó en el mundo “roller”, como se conoce al deporte de los patines, cuando se mudó a Quito hace 5 años. Allí vio gente rodar por las calles y se unió a ellos. “Al regresar a Guayaquil, me pregunté por qué nadie lo hacía, y busqué a la gente”, comenta.

Miembros de Guayakill Patina en un paseo nocturno.

Cada vez son más los que apuestan por practicar este tipo de deportes en la noche, y no es tan peligroso como parece, es divertido y te libera del estrés. En ello coinciden Luna y Carlos Cedeño, conocido como 'Ticoin', quien patina desde los 8 años.

“Uso mis patines como medio de transporte. Tengo carro, detesto el tráfico y los buses, en hora pico cojo mis patines, a veces voy de Los Esteros hasta Guayacanes, 17, 5 kilómetros, al menos una vez por semana”, cuenta este roller, quien practicó hockey y hoy se especializa en estilo libre.

Hay varias modalidades de patinaje. El hockey y patinaje artístico y de velocidad tienen su federación. Hay otras como estilo urbano, agresivo o todoterreno.

Guayakill Patina se dedica a enseñar patinaje urbano, como actividad física y como una forma de inculcar valores a los jóvenes, “para que cambie su mentalidad sobre el transporte, inculcar el respeto hacia los demás. Te fortalece el carácter y te desinhibe”, añade Luna. Hoy tiene más de 100 integrantes, entre fijos y esporádicos. La mayoría son chicos, pero también hay alumnos adultos.

Jean Carlos Valverde, de 38 años, llevó a su hija a patinar y luego decidió tomar las clases, hace más de cuatro meses. Lo que más le gusta es la camaradería y que su niña disfrute de la unión del grupo.

Los recorridos de la ciudad desde el parque de la Kennedy se realizan cuatro noches por semana. Los que tiene más experiencia abren y cierran al grupo de patinadores por seguridad, en ocasiones con ayuda de ciclistas.

Dependiendo del día, el recorrido es tranquilo o de mayor velocidad. La ruta preferida de Mariuxi es conectar el centro, Urdesa y Los Ceibos, porque las calles están muy buenas, en Urdesa se puede jugar en las veredas y al llegar a Los Ceibos hay buenas cuestas. Fuera de la ciudad, escoge la vía Guayaquil – Playas.

Clases y horarios

Los horarios de clases son: Parque Samanes sector concha acústica (lunes y miércoles a las 20:00 y viernes y domingos a las 17:00); parque Ramón Unamuno, Capitán Nájera y Los Ríos (de miércoles a viernes a las 16:00); parque Forestal (sábados y domingos de 10:00 a 12:00); parque de la Kennedy (martes, jueves, sábados y domingos a las 16:00) y Milann Plaza (vía a Salitre, viernes y sábados a las 16:30)

Luna expresa que Guayaquil es una ciudad que se puede disfrutar sobre ruedas, por su terreno, la gente y el clima, sin el estrés de estar en el tráfico, de ir en un bus.

Cree que además de las ciclovías que le faltan a la ciudad para estar conectada, se necesita una campaña de comunicación en donde se promueva el respeto al ciclista, al peatón, a los rollers a los skaters y a todos los que conformamos la ciudad, porque no solo está conformada por vehículos o conductores, “si eso no se da, no vamos a avanzar a ningún lado”, expresa.

El patinaje urbano en Guayaquil

El patinaje urbano no comenzó con patines en línea, si no con el modelo clásico (quad). En Guayaquil tomó fuerza en Los Ceibos, en los años 70, en donde se reunían skaters y rollers a bajar las lomas del barrio, por la zona del monasterio de Las Carmelitas.

Uno de ellos es Luis Enrique Alcívar, que hoy tiene 60 años. Recuerda las primeras rodadas en el barrio y en las rampas de madera que construían para hacer trucos. Además, una ocasión en la que, en 1979, la compañía Dicasa invitó a su grupo -entre los que nombra a Fernando Rojas y Abel Gilbert-, a hacer una exhibición en una rampa tipo U, que colocaron en su local de la av. Carlos J. Arosemena.

A inicios de los 80, cuenta Alcívar, el patinaje estaba consolidado en la ciudad. La gente practicaba en las calles y se realizaban torneos de hockey en patines en el coliseo Abel Jiménez Parra. Detalla que en Quito el deporte había avanzado más y se traían jugadores de allá para reforzar los equipos.

Otro de sus buenos recuerdos es el trabajo en la pista.

El parque que funcionó en los 80 en el Policentro

El patinaje era un motivo de reunión de la juventud de la época. Poco antes de que inauguren este local, abrieron la pista Roller Vito en Hurtado y Tungurahua (antes tuvieron una sede en Salinas), en donde se patinaba alrededor de fiestas temáticas y música disco.

Los patines en línea llegaron en los 90, luego de que fueran el boom en Estados Unidos. El norte de Guayaquil fue la sede de esta nueva camada de rollers. En una entrevista con El Universo del 2002, Daniel Adum, quien formó un grupo de patinadores con sus amigos Carlos Ibáñez, Julio Vargas y Javier Iturralde, cuenta que sus primeras piruetas las hacían en parques, como el de la ciudadela Bolivariana. Sacaron incluso una marca de ropa estilo 'skater' y organizaron varios campeonatos locales.

En el sur y en la Alborada también había grupos de rollers. Daniel Murillo, de 45 años, recuerda que cuendo era niño, en La Alborada se hacían carreras de patines clásicos en las calles. Ya en los 90, practicaba en el Garzocentro, con patines en línea. Dice que no puede olvidar las peleas diarias con los guardias del lugar, pues era prohibido patinar allí, y cuando con los amigos “más extremos” saltaban carros y personas en patines. Él comenzó en el skate, pero lo traicionó porque era menos difícil manejar los patines.

Juan Donoso es un patinador de estilo agresivo vieja guardia -tiene 37 años-, que en su adolescencia iba al parque de La Saiba como el lugar para patinar. Cuenta que con sus amigos colocaron un pasamanos con el permiso del cura de la parroquia. “Le dijimos que era “para que los adultos se ayuden a caminar, pero eran para hacer los trucos”, comenta.

También usaba la pista de Puntilla Mall en Samborondón e iba al Skate Park de Salinas, en donde las rampas eran de madera.

Lugares para patinar

Para los patinadores urbanos, las mejores pistas son las calles, porque puedes rodar más distancias y porque todo el mobiliario de la ciudad sirve para hacer trucos.

También hay lugares adecuados para los deportes extremos, como el Skate Park (frente al Mall del Sol), que según muchos, es la mejor opción por su buen diseño.

Implementar una pista no es sencillo, debes saber del deporte, dice Donoso, quien es arquitecto y cree que muchos sitios de deportes extremos en la ciudad tienen problemas de diseño. Él está a cargo de una pista en el parque ubicado junto a Plaza Milann (vía a Salitre).

Con ayuda de la urbanización y con inversión propia, lo ha ido adecuado para que cumpla las necesidades de los deportistas.

Otro problema es que se usen las pistas como juegos infantiles. Por ejemplo, en el complejo Pío López Lara (Ramón Unamuno), los niños se trepan a las rampas y corren el peligro de ser golpeados por los deportistas, que se quejan de que los guardias no evitan que los pequeños usen el lugar. (D)