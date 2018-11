Motociclistas, temor de choferes de autos y peatones en Guayaquil

Una mujer discute con un motociclista. Le reclama porque le golpeó su auto. Este se burla, sigue su recorrido, se enfurece y a manotazos destruye el espejo derecho del automóvil. Acelera su moto y se aleja.

Ella, impotente, no lo persigue. Pero grabó el hecho en un video que lo subió a su cuenta de Facebook. El hecho había sucedido el lunes, a las 17:30, en la avenida Carlos Luis Plaza Dañín, y el martes se viralizó. Incluso usuarios de redes sociales identificaron al motorizado, publicaron su nombre, su perfil de Facebook y detallaron que este pertenece a una agrupación de motociclistas. La mujer denunció en la Fiscalía.

Este incidente no es aislado. Los motociclistas en Guayaquil son el temor de conductores de autos y peatones, según testimonios recogidos por este Diario. Además de que muchos no cumplen la ley y circulan sin casco homologado, viajan más de dos personas o las motos no tienen placas; las maniobras que los motorizados hacen en las calles y avenidas son extremadamente peligrosas.

Así por ejemplo, no circulan por un carril específico sino que se meten entre dos carros sin tomar en cuenta el riesgo de un accidente. Cuando la cola de autos se detiene en un semáforo, los motociclistas zigzaguean y hasta se suben a las aceras para tomar la delantera. En esa travesía van rayando los autos y si el conductor se da cuenta, estos huyen.

Jaime Álvarez, conductor que circula a diario por el centro, señala que a diario es testigo del accionar de motociclistas que se meten entre vehículos, van a exceso de velocidad, ingresan en contravía, o sobrepasan por el carril derecho y hasta usan aceras como parqueadero. Regularmente, él observa dichas infracciones en vías de alto tránsito como Juan Tanca Marengo, Luque, Quito, Machala y otras.

“El irrespeto de los motociclistas es como si para ellos no hubiera ley, no hay orden. Cuando ellos se meten no pasa nada, pero si usted lo cierra o hace lo mismo, le insultan. Hay avezados, no todos, pero sí un 80% de ellos”, comenta.

Otro ciudadano, Jairo León, señala como un peligro al tener que cruzar vías del centro o del sur, ya que en ocasiones el semáforo en rojo en irrespetado por motociclistas que, sin importar esa señal, se pasan la intersección en pleno cruce de peatones. “Se aparecen de la nada, ocupan la zona cebra o ven que no viene nadie a los costados y se pasan en luz roja, no ven que hay peatones cruzando la calle”, indica León.

Asimismo, Luis Pino considera que así como se han subido las multas por ingresar al carril exclusivo de la Metrovía o en el bloqueo de intersecciones se debería “educar” y “sancionar” con fuertes multas a los motociclistas. “Ahí se acabará cualquier tipo de problema y sobre todo accidentes”, señala.

Cifras de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) estiman que en la ciudad ruedan al menos 123 mil motos. Entre el 2017 y 2018, las motos matriculadas subieron en un 12%. Entre enero y octubre del 2017 se revisaron 47.543; en el mismo periodo del 2018, la cifra pasó a 53.248.

En esos mismos periodos, la emisión de multas a motociclistas subió en 16%, de 19.6790 de 2017 a 22.858 en el 2018.

El coronel Wilson Noboa, encargado de la Jefatura de Operaciones de la ATM, señala que los agentes del Cuerpo de Vigilancia permanentemente hacen operativos. Destaca que la mayor cantidad de sanciones se aplica con el artículo 272 del Reglamento de la Ley de Tránsito, con multas de 115,80 dólares y seis puntos menos en la licencia. “Controlamos, pero ya es cultura, es idiosincrasia de algunos que no quieren cumplir la ley”, cita Noboa. (I)