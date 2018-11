Mujeres marcharon para exigir respeto en cantón Santa Lucía

“No a las amenazas, no al maltrato, no a las humillaciones, no al racismo”, entre otros frases, fueron colocadas en varios carteles por parte de la agrupación 'Lucianas por el Respeto y Bienestar', quienes este lunes realizaron una marcha pacífica para exigir respeto para las mujeres del cantón Santa Lucía, provincia del Guayas.

La marcha recorrió las principales calles del cantón y estuvo presidida por Blanca Arteaga, quien supuestamente fue agredida verbalmente por una autoridad cantonal.

Inés López, una de las ciudadanas que participó en la caminata, comentó que está cansada de recibir malos tratos, y ser rechazada.

“Es por eso que estamos haciendo esta marcha para respaldarla a ella y a todas las mujeres que han sido agredidas (...) que en vez de ayudar y cuidar la salud de los menores, los insulta”, aseguró López, quién acotó que también han sido víctimas de abuso por parte de algunas autoridades municipales. (I)