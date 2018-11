Papa Francisco recuerda a los que se fueron antes

En el Día de los Fieles Difuntos, el papa Francisco señaló que “hoy es un día para hacer memoria, para recordar a aquellos que han caminado antes que nosotros, que nos han acompañado, que nos han dado la vida”. Estas palabras las dijo ayer cuando presidió en el cementerio romano Laurentino la misa por la conmemoración de Todos los Fieles Difuntos.

En su homilía, el pontífice reflexionó sobre las tres dimensiones de la vida: pasado, futuro y presente. Según informó Aciprensa, sobre la primera dimensión, pasado, mencionó que “la memoria es aquello que hace fuerte a un pueblo, porque se siente enraizado en un camino, enraizado en una historia, enraizado en un pueblo”.

Sobre la segunda dimensión, futuro, explicó que está estrechamente vinculada a la esperanza. “Hoy también es un día de esperanza”, destacó el papa Francisco. Recordó que en la segunda lectura del día se habla de “un cielo nuevo, una tierra nueva y la santa ciudad de Jerusalén nueva”.

Para concluir, el pontífice argentino citó la tercera dimensión, el presente. Dijo que “el camino que debemos hacer, que hacemos. ¿Y cómo recorrer el camino sin equivocarnos? ¿Dónde están las luces que me ayudarán a no equivocarme de camino? ¿Cuál es el navegador que el mismo Dios nos ha dado para no equivocarme de camino? Son las bienaventuranzas que en el Evangelio Jesús nos ha enseñado”.

El papa terminó su homilía pidiendo al Señor “la gracia de no perder nunca la memoria, de no esconder nunca la memoria: memoria de persona, memoria de familia, memoria de pueblo. Que nos dé el don de la esperanza, porque la esperanza es un don suyo”. “Y que nos dé la gracia de comprender cuáles son las luces que nos acompañarán en el camino para no equivocarnos”. (I)