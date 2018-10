Mujeres exhortan a más participación en sínodo

Ciudad del Vaticano -

Un puñado de mujeres han sido invitadas a participar este mes en el sínodo de obispos sobre los jóvenes en el Vaticano, pero su voz sigue siendo marginal y ninguna tiene derecho a voto sobre el texto final.

Jóvenes del mundo entero celebraron en marzo un “presínodo” en el que constataron que las mujeres están desconcertadas sobre su función en la Iglesia.

“Los jóvenes tienen la impresión de que las mujeres no tienen un papel claro en la Iglesia. Para ellos es difícil tener un sentimiento de pertenencia y de liderazgo en la Iglesia y para las mujeres jóvenes es todavía más complicado”, escribían.

Sor María Luisa Berzosa, religiosa española con un buen humor contagioso, está encantada de asistir como experta.

“Yo sostengo que en la Iglesia no se nos abre mucho la puerta. Pero si se abre una pequeña rendija, yo entro por ahí, aunque tenga que hacer muchos equilibrios y ejercicios de cintura para poder entrar”, comenta.

Aun así está sorprendida de encontrarse en medio de un mar de sotanas. “Me imaginaba que iba a ser (con) pocas mujeres, pero no tan pocas”.

Son 35, entre ellas una decena de monjas, o sea ni siquiera el 10% de los participantes. A Lucetta Scaraffia, teóloga y responsable del suplemento femenino del diario del Vaticano L’Osservatore romano, no le extraña. “Hay una tendencia a nunca dar eco a la voz de las mujeres”, explica.

Scaraffia ya asistió como experta en 2015 al sínodo sobre la familia. Entonces escribió un artículo para denunciar la “ignorancia” y la indiferencia generalizada de la mayoría de los participantes sobre la situación de las mujeres.

Bruno Cadoré, superior de los dominicos, estimó que entre los 10 representantes de las órdenes religiosas 8 deberían ser mujeres porque hay un 20% de frailes y un 80% de monjas. “El papa dice que quiere mujeres, para tomar las decisiones. Queremos que toda la Iglesia participe en buenas decisiones”, añade incluyendo a todos los laicos, hombres y mujeres.(I)

Testimonios

Sínodo de los obispos

Sor Alessandra Smerilli

“Por el momento no me siento una participante de segunda fila. E incluso, tal vez porque somos pocas, nos escuchan mucho. Me siento en igualdad con otros. Puedo proponer, escribir, dialogar”.

Obispo Everardus de Jong

“Creo que la presencia de las mujeres es clara, las escuchamos. Pero Jesús eligió a apóstoles hombres, no hay nada que yo pueda hacer”.