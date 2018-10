Papa Francisco: Las religiones, si no persiguen la paz reniegan de sí mismas

Durante su mensaje con motivo del Encuentro de Oración por la Paz celebrado en la ciudad italiana de Bolonia, el papa Francisco sostuvo que las diferencias entre religiones “no pueden enfrentar a unos hombres contra otros”. Según ACI Prensa, el santo padre llamó a los creyentes a comprometerse con la paz, porque “las religiones, si no persiguen caminos de paz, reniegan de sí mismas”.

El pontífice argentino señaló que el título elegido para este encuentro, Puentes de paz, “es una invitación a crear conexiones que lleven a encuentros reales, a vínculos que unan, a recorridos que ayuden a superar conflictos y asperezas”.

Destacó que “es urgente elaborar juntos memorias de comunión que curen las heridas de la historia, es urgente tejer tramas de convivencia pacífica para el futuro”.

Asimismo, Francisco insistió en que “no podemos resignarnos ante el demonio de la guerra, ante la locura del terrorismo, ante la fuerza engañosa de las armas que devoran la vida. No podemos dejar que la indiferencia se adueñe de los hombres, convirtiéndolos en cómplices del mal, de ese mal terrible que es la guerra, cuya crueldad la pagan, principalmente, los más pobres y los más débiles”.

El santo padre manifestó además que le gustaría invitar al mundo “a involucrar a los jóvenes, de una forma audaz, para que crezcan en la escuela de la paz y se conviertan en constructores de la paz”.

En referencia al sínodo sobre los jóvenes dijo que “en estos días la Iglesia católica se interroga de un modo particular sobre las generaciones más jóvenes. El mundo que habitamos se presenta con frecuencia como un lugar hostil a su futuro, y violento con el débil: muchos todavía no han visto la paz, y muchos no saben qué es una vida digna”.

Afirmando que, “como creyentes, no podemos dejar de sentir la urgencia de acoger el fuerte grito de paz que surge de sus corazones y construir juntos el futuro que les pertenece”. “La pasión por la paz nos hace a todos más jóvenes donde realmente importa: en el corazón. Hoy en día, abrazados unos a otros, hombres y mujeres de diferentes credos y generaciones”, finalizó.

Puentes generacionales

El papa Francisco dijo que “es necesario construir puentes entre las generaciones, puentes sobre los cuales caminar mano con mano y escucharlos” y que “en el mundo globalizado, donde, por desgracia, cada vez parece más fácil establecer distancias y encerrarse en los intereses personales, estamos llamados a esforzarnos juntos para unir a las personas y a los pueblos”. (I)