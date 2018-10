Más casos en el robo masivo en el Malecón Simón Bolívar

No pudo contener las lágrimas. Sentía nervios e indignación al recordar el episodio. Así estaba ayer una mujer, víctima del robo masivo en los exteriores del Malecón Simón Bolívar, que acudió a la Unidad de Flagrancia del Albán Borja a sumar su testimonio al proceso.

Según la Policía, la noche del lunes 8 más de cien personas que se movilizaban en grupos empezaron a asaltar a los transeúntes en la zona exterior del Simón Bolívar, en el tramo entre la avenida 9 de Octubre y calle Loja. De ellos, ocho fueron detenidos.

Pero la mujer dijo que ella sufrió un robo en el interior. “Estaba por La Perla y sentí que alguien me arranchó el teléfono, pensé que era mi familia, pero cuando me di cuenta, quise gritar, ya no pude, me desmayé”, recordó.

Ella dijo que estuvo por desvanecerse y con ayuda de su familia logró recuperar la conciencia. Observó que hombres y mujeres también robaron a otras personas en esa zona.

“Yo vi que a otros más les robaron, y los guardias intentaron alcanzarlos, pero ellos les tiraron piedras. A mí, unas mujeres me empezaron a acosar para que me alejara y no los persiguiera, me decían que no llorara, que soy llorona y no hiciera bulla”, expresó la afectada.

Freddy Ávalos Tello, jefe de Operaciones del Distrito 9 de Octubre, expresó que de los tres menores de edad, a dos les dictaron medidas cautelares para que se presenten periódicamente en una Unidad Judicial. Y el otro quedó aislado.

Recordó que en las fiestas julianas también se registró un incidente. La Policía dijo que hubo una persecución, que no hubo balacera, y justificó las detonaciones con el sonido de escape de autos.

Fabrizzio Neira, fiscal de Flagrancia de turno, sostuvo que se trata de un presunto delito de asociación ilícita, ya que ellos se habrían reunido para coordinar estos hechos.

Él detalló que existe un denunciante y cuatro personas más que son agraviadas que se adicionaron al proceso, ya que reconocieron a los procesados.

“Incluso hay personas agredidas con lesiones, fueron víctimas de golpes, lesiones para ser asaltados. Las víctimas han reconocido a algunas de las personas”, sostuvo el fiscal.

La joven indicó que en esa dependencia de Flagrancia, personal de turno no pudo tomarle la denuncia ya que habían pasado más de 24 horas del asalto y ataque, por lo que le sugirió asistir a denunciar en las oficinas de La Merced.

Ayer, Ávalos dijo que tienen previsto realizar un programa preventivo para feriados, ya que es la segunda ocasión que agrupaciones provocan temor en esa zona del Malecón. “Ellos aprovechan el tumulto, esta vez estuvimos atentos, los pudimos capturar. En los operativos preventivos es constante la presencia de es tos grupos, pero no podemos estigmatizar”, dijo.

Prevención nuevos feriados

El oficial Freddy Ávalos, jefe de Operaciones del Distrito 9 de Octubre, añadió que para los próximos feriados, como el Día de los Difuntos, en noviembre, y para Navidad y fin de año, en diciembre, se hará un equipo adicional de uniformados para que refuercen la prevención en la zona de la Bahía, av. Malecón y av. 9 de Octubre.

Cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad de vigilancia permitieron observar que sujetos asaltaban a conductores de los autos que rodaban por la av. Malecón Simón Bolívar. Estos videos se viralizaron. La Fiscalía indicó que también constan estas evidencias para seguir con las investigaciones. Los cinco adultos procesados están en el Centro de Detención Provisional, en el norte.

Mi preocupación es porque ellos amenazaron a mi hermano y trataron mal a mi madre, ellos andaban en grupo y hasta las mujeres se metían a tomar lo que podían, lanzaban piedra, un caos”. Víctima de robo.

