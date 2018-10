Tras Cannes, filme sobre el papa Francisco se estrenó en Argentina

Argentina -

Los argentinos tuvieron la oportunidad ayer de ver por única vez en pantalla grande el documental sobre el papa Francisco, realizado por el director alemán Wim Wenders.

Papa Francisco, un hombre de palabra (Pope Francis, a Man of His Word) fue estrenada mundialmente en el Festival de Cine de Cannes, pero hasta ahora no había sido exhibida en el país natal del líder de la Iglesia católica.

“Estamos viviendo en un tiempo absolutamente inmoral y nuestros líderes políticos, líderes poderosos, son enanos emocionales. Así que quería que este gigante emocional nos hable”, dijo Wenders en mayo al manifestar su admiración por Francisco en el estreno en el Festival de Cannes.

El tráiler de la película del premiado director de Las alas del deseo y París, Texas muestra a Francisco en distintos encuentros con fieles durante los viajes que hizo desde que inició su pontificado hace cinco años.

Debemos “saber escuchar, las diferencias nos dan miedo porque nos hacen crecer. Tenemos mucho que hacer y debemos hacerlo juntos”, dice Francisco en el tráiler.

Wenders trabajó dos años en la película, en la que realiza largas entrevistas con el papa y tiene un acceso privilegiado a parte del archivo del Vaticano. Filmó cuatro charlas de dos horas con Francisco en las que el pontífice habló directamente a cámara.

El documental de 96 minutos aborda temas como la justicia social, la inmigración, la ecología, la desigualdad económica, el materialismo y el papel de la familia, asuntos de los que el papa suele hablar en sus discursos.

Wenders destaca tres aspectos de Francisco: es el primer papa jesuita, el primero de origen americano (nació en Argentina en 1936 como Jorge Mario Bergoglio) y el primero en adoptar el nombre de san Francisco de Asís.

El cineasta de 73 años realizó anteriormente los documentales Buena Vista Social Club (1999) acerca del grupo musical cubano, Pina (2011) sobre la coreógrafa de danza contemporánea Pina Bausch y The Salt of the Earth (2014) sobre el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, entre otros.

Papa Francisco, un hombre de palabra se exhibió en una única función la noche de ayer en los complejos de las cadenas Hoyts y Cinemark de Argentina, destacando la importancia del pontífice, su vida, su pontificado y su mensaje de fe que llega a todos los feligreses en el mundo. (I)