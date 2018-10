Papa Francisco: Matrimonio es la unión de amor sostenida por Cristo

Al presidir el rezo del ángelus ayer desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el papa Francisco explicó que el matrimonio es la unión fiel de amor entre un hombre y una mujer, sostenidos por la gracia de Cristo, informó el portal aciprensa.com.

En su reflexión sobre el Evangelio, el papa Francisco meditó en un pasaje de san Marcos en el que se recuerda que Dios creó al ser humano hombre y mujer, y en el que Jesús afirma que “el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne”, para concluir resaltando que “lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”.

“En el proyecto originario del Creador no es el hombre el que se casa con una mujer, y si las cosas no funcionan, la repudia. No. Se trata de un hombre y una mujer llamados a reconocerse, a completarse, a ayudarse en la vivencia del matrimonio”, dijo el pontífice.

“El modo de actuar de Dios mismo con su pueblo infiel nos enseña que el amor herido puede ser sanado por Dios a través de la misericordia y el perdón”. Para concluir, el papa alentó a los fieles a invocar a la Virgen María, para que ayude a los cónyuges a vivir y renovar siempre su unión a partir del don originario de Dios”. (I)