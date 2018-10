Papa Francisco: Ustedes no tienen precio, no se dejen comprar

En un ambiente de fiesta y tras algunos números musicales y testimonios, el papa Francisco dirigió algunas palabras a los jóvenes presentes en el Aula Pablo VI la tarde de ayer en el Vaticano, a quienes alentó a ser coherentes en la vida y a recordar que no tienen precio y que no se dejen comprar ni esclavizar por colonizaciones ideológicas, informó el portal aciprensa.com.

“Ustedes no tienen precio, no son mercancía. No se dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar por colonizaciones ideológicas para ser esclavos o dependientes”.

“Eso lo deben decir siempre: yo no tengo precio, soy libre. Enamórense de la libertad que les da Jesús”, dijo el papa en un discurso que improvisó ayer, en el marco del Sínodo de los Obispos que tiene como tema “Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.

En el evento titulado “Nosotros por únicos, solidarios, creativos”, el pontífice dirigió sus palabras tras escuchar varios testimonios de jóvenes como el de uno que dejó las drogas con la ayuda de Dios, otro que huyó de la guerra yendo a Francia a estudiar, y otro que contó cómo dejó la adicción a la pornografía con la ayuda del Señor y ahora vive felizmente casado.

Otro testimonio que tocó a los presentes fue el de una joven española de nombre Ana que relató cómo se encontró con un enfermo de cáncer a los huesos y a quien pudo alentar en un hospital: “Dios no te ha abandonado, está a tu lado y te está poniendo a prueba. ¿Eres capaz de seguir a pesar de los dolores grandes? No estás solo, acógelo”.

El padre Alexander, un ecuatoriano radicado desde hace años en Italia, también contó su historia: “Para seguir mi sueño dejé Ecuador. Mientras estudiaba aquí me fue muy difícil aprender italiano. Terminé la química, volví a Ecuador y luego regresé a Pisa para estudiar filosofía y ahí me acerqué a Dios. Poco a poco encontré a Dios y estudié teología”.

Respondiendo a los jóvenes de forma improvisada, Francisco los alentó a hacer “su propio camino. Sean jóvenes en camino que miran al horizonte, no al espejo. Siempre mirando adelante el camino y no sentados en el sofá. Muchas veces he dicho esto”, comentó.

“Recuerden, si el árbol está solo no dará fruto. Todo lo que el árbol tiene florecido viene de lo enterrado. Esto es de un poeta, no es mío. Tomen las raíces y den fruto. Hablen con los abuelos, con los viejos y esto los hará felices”, concluyó. (I)