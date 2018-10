Una ropa con arte y deporte

El arte, la música, fotografía, naturaleza y los deportes no tradicionales como el surf son las temáticas de las prendas masculinas de Monva, marca creada por tres jóvenes emprendedores guayaquileños, que próximamente sacarán nuevos productos y esperan abrir una línea para niños y para mujeres.

Miguel Vargas, Diego Vargas y Brian Moncayo tuvieron la idea del negocio en el 2015 y tras armar bien el plan crearon Monva. Se enfocaron en sus gustos y actividades diarias.

Miguel y Diego son hermanos y amigos desde la infancia de Brian. Los dos primeros viven en la ciudadela Los Parques, en Los Ceibos.

Los jóvenes emprendedores señalan que la esencia de Monva viene de su filosofía Be Your Brand Every Day (Sé tu marca todos los días).

“Siempre me ha gustado aprender cosas nuevas: fotografía, pintura y deportes extremos. Desde corta edad competía en bicicleta de montaña, skateboarding y surf. Representé al país varias veces en campeonatos mundiales y panamericanos, fui campeón nacional en dos ocasiones”, comenta Diego, encargado del diseño y el marketing. Estudió Diseño Gráfico y Comunicación Visual en la Universidad Casa Grande.

Brian se encarga del desarrollo y producción de la ropa. Estudió en Music, Business & Finance, en Loyola University New Orleans (EE.UU). Miguel es el gerente y dirige las ventas, marketing y finanzas. Estudió Marketing en la Universidad del Pacífico. Monva se vende en Sumbawa en Guayaquil, Manta, Salinas y Galápagos.(E)