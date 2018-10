Jaime Nebot: 342 obras de Guayaquil sintetizadas en documento

Un documento de 44 páginas, donde se resumen las 342 obras de la urbe porteña, a propósito de los 198 años de independencia está disponible para el público y medios de comunicación, dijo este miércoles el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, durante su habitual enlace radial.

De acuerdo al funcionario, los resultados dependen de una buena administración. “Ecuador está en crisis, Guayaquil está en el Ecuador, y sin embargo, aquí no hay ningún contratista parado, nadie impago, obra detenida, no hay proyecto -por muy grande que sea su envergadura- que no se esté cumpliendo”, dijo.

En ese contexto, agregó: “La gente no elige a los funcionarios, para que estos lloren y se excusen (...) la gente elige a sus funcionarios para que resuelvan los problemas de la gente, que es otra cosa muy distinta”.

Nebot informó que 87 parques y canchas deportivas están por inaugurarse y otras por construir en las parroquias urbanas y rurales de Guayaquil. Así también, destacó el tema de agua potable, que a su juicio, solo falta el 1%.

Por otra parte, se refirió a las obras de innovación. Contó que se va a firmar este mes con la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) un convenio para desarrollar el proyecto de innovación tecnológica, denominado Distrito 100.

“Esto es convertir las antiguas instalaciones de la Espol, en Malecón y Loja, a lado de lo que va a hacer la estación de la Aerovía '4 Mosqueteros', en un centro abierto de innovación general, que además tendrá una decoración paisajista agradable, se convertirá en otro icono turístico de Guayaquil”, indicó.

El alcalde aseguró que el Municipio va a contribuir con cinco millones de dólares. Asimismo habrá otros aportes para los nuevos convenios con universidades y la campaña 'Amiga ya no estás sola', la línea de lucha para evitar la violencia psicológica y física contra las mujeres. (I)