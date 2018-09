Historias de estudiantes destacadas que alcanzaron la meta de ser abanderadas.

Valeria y Lucía Estrada Salem, del Monte Tabor

Lo consiguieron juntas

“Lo importante no es obtener siempre las mejores calificaciones, sino poner lo mejor de uno mismo en cada actividad, porque si dedicas tu mayor esfuerzo a algo, la nota es solo un complemento”, asegura Valeria Estrada Salem. Su hermana melliza, Lucía, comparte el lema, y acota que mantener ese pensamiento la llevó a consolidar su meta.

Estas mellizas de 17 años son las abanderadas de la sexta promoción del colegio Monte Tabor. Valeria, del pabellón nacional; y Lucía, del pabellón del cantón Samborondón.

Su parecido va más allá del físico de cabellera rubia y lisa, y delgada figura. El camino para lograr ser abanderadas también parece ser el mismo. Siempre estuvieron entre las cinco mejores estudiantes del curso, una distinción que el colegio hace cada año en la que entrega un diploma de reconocimiento a los estudiantes con los mejores promedios.

Valeria cuenta que sus padres nunca les exigieron las mejores calificaciones. “No estaban pendientes de las notas así de manera excesiva, ambos nos aconsejaban que simplemente nos concentráramos en clases para que aprendiéramos, y que en todo demos nuestro mayor esfuerzo. Cuando les dimos la noticia se pusieron muy felices, mi mamá no paraba de llorar”.

Recién hace un año están en el mismo salón, ya que ambas escogieron la especialización Business. Su materia favorita es Matemática y la que menos les gusta es Lenguaje. Las dos van a estudiar Administración de Empresas en el exterior. Valeria planea sacar una maestría en Recursos Humanos, y Lucía en Finanzas.

Si algo las diferencia es la forma de estudiar y la organización en sus actividades. Valeria no puede vivir sin agenda. “Anoto todo lo que tengo que hacer y lo organizo por prioridades. Llego a mi casa, almuerzo, veo alguna serie y hago mis deberes durante el día, no me gusta hacerlo por la noche”.

Lucía es todo lo contrario, no puede vivir sin dormir por la tarde, es nocturna, empieza con los deberes justo cuando su hermana los termina y nunca usa agenda.

Para estudiar tienen la misma técnica, hacer resúmenes. A Valeria le basta con leer el resumen que preparó para el primer quinquemestre, Lucía tiene que volverlos a escribir para aprenderse los contenidos.

Tienen los mismos gustos, por ejemplo ir a la playa. Su hobby es jugar tenis y usan la misma talla. Lucía toca el piano, mientras que Valeria es aficionada a la fotografía. (F)

Manuela Gómez Estrada, del colegio Delta

Entre sus dos pasiones

En cuarto grado de EGB comenzaron los horarios especiales que hacían que Manuela Gómez tuviera jornadas de colegio interrumpidas. Algunas veces se ausentaba por un par de días, o por semanas, y otras salía más temprano o llegaba más tarde del horario regular.

Esto debido a los entrenamientos y campeonatos de tenis en los que participa hasta ahora. Ella pertenece a la Federación Ecuatoriana de Tenis desde los 10 años.

A pesar de esto, esta guayaquileña de 17 años nunca descuidó sus estudios, cuenta que al regresar de cada campeonato se ponía al día con sus deberes con la ayuda de sus compañeras y de los profesores que le permitían entregar los trabajos en otra fecha. Este esfuerzo la llevó a convertirse en la actual abanderada del pabellón nacional del colegio Delta.

En relación al deporte dice que su habilidad con la raqueta es herencia de familia. Andrés Gómez, uno de los tenistas más importantes del Ecuador, es su papá, y sus cuatro hermanos mayores se dedicaron al tenis y al graduarse obtuvieron becas deportivas, algo a lo que ella también está aplicando en universidades de EE.UU.

“Mi papá me puso como ejemplo ante mis hermanos, les dijo que yo era la muestra de que se pueden hacer dos cosas a la vez y en ambas lograr el éxito. Me dijo que se sentía muy orgulloso”.

Para Manuela, el camino no fue fácil. Durante la primaria recibió clases particulares para nivelarse. Al regresar de campeonatos, faltaba a los entrenamientos para dedicarle todo su tiempo al colegio, algunas veces dejó de salir con amigas por la acumulación de trabajo que tenía.

Para ella esa sensación de satisfacción y felicidad como cuando gana una medalla es casi igual a la que sintió al enterarse de que sería la abanderada. “Digo que es casi igual porque más significado tuvo haberme convertido en la abanderada, porque pienso que este logro fue el resultado de un trabajo constante, de muchos años viendo hacia el mismo objetivo”, dice.

Practica tenis desde los 5 años. Ha sido campeona nacional en las categorías 12, 14, 16 y 18; y ha ganado en campeonatos dobles de la Federación Internacional de Tenis (ITF), así como en los de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat).

Manuela quiere estudiar Finanzas. “Dependiendo de la beca que consiga es posible que al finalizar el colegio deje el tenis, fue difícil tomar esta decisión porque es algo que forma parte de mí, pero quiero enfocarme en mis estudios”, concluye. (F)

Ivana Matijevic López, del Liceo Panamericano

Su padre es su mentor

Ni la distancia ha podido mermar el vínculo tan cercano que Ivana mantiene con su padre, Valter Matijevic, quien ha sido una guía fundamental en el camino que la llevó a convertirse en la abanderada del pabellón del cantón Samborondón, del colegio Liceo Panamericano.

La historia de cuando su padre, de origen croata, era estudiante, se repitió casi al pie de la letra con Ivana, guayaquileña de 18 años.

Sosteniendo unas fotografías de su papá junto a ella cuando era pequeña, cuenta que él es ingeniero mecánico naval, y que por lo tanto, al igual que su abuelo, que era ingeniero civil, su profesión lo lleva a ausentarse por periodos muy extensos, tres meses lo mínimo, y hasta 9 meses en el año, pero a pesar de eso a través de llamadas de larga distancia que hacía cada vez que llegaba a un puerto, o por correos electrónicos, siempre la ayudaba con alguna duda que pudiera tener en un deber o lección.

Su padre trabaja en Nigeria para una empresa americana. Sus horarios de trabajo son compartidos, el tiempo que se ausenta es el mismo que permanece en Guayaquil al culminar el periodo de trabajo.

“Siempre he sentido su apoyo, mi mamá también ha estado conmigo, pero esta dinámica que tiene mi hogar me ha convertido en una persona autónoma, independiente, que resuelve las cosas por su cuenta”, dice Ivana, hija única.

Ni la timidez que refleja su forma de mirar y el tono suave de su voz impiden que Ivana se desenvuelva con seguridad. Se muestra como una chica madura, que sabe lo que quiere.

Cuenta que su padre recibió la noticia de que había sido proclamada abanderada del cantón, vía telefónica. “Me dijo que era el papá más orgulloso del mundo y que estaba muy feliz de ver el resultado de mi constancia. Para mí tiene un significado muy grande haber seguido sus pasos, ya que él también fue abanderado”.

Sonriente, cuenta que la forma en la que su padre la premiaba por sus buenas calificaciones era regalándole un libro, tal y como lo hicieron con él en su etapa de estudiante.

“Mi papá siempre me ha dicho que uno debe instruirse con la lectura. Él lo hizo desde pequeño con los libros que su tutora le regalaba por su excelencia académica, siempre eran de la autora Ivana Brlic, justamente me puso este nombre por ella”, comenta.

Además, estudia alemán en el instituto Goethe, de lunes a jueves. Le gusta leer novelas románticas y de suspenso. Estudiará Derecho en la U. San Francisco, de Quito.

“Uno no debe prestar atención a las barreras mentales, ni esperar que los papás les digan qué hacer, la clave es establecer prioridades”, concluye. (F)