Son abanderados originales

Alejandro Suárez Puente, del Jefferson

Buen estudiante y rescatista

Por su sencillez y sentido del humor, además de su excelente aprovechamiento académico, Alejandro Paredes Puente es uno de los estudiantes más queridos por quienes conforman la Unidad Educativa Bilingüe Jefferson, que lo conocen desde los 5 años de edad cuando entró a estudiar en ese plantel.

Actualmente es el abanderado del pabellón del colegio, algo por lo que él se esmeró y esperaba.

Se graduará de bachiller técnico en Ciencias Informáticas porque esa área siempre le ha llamado la atención, pero el joven, alto y de bonita sonrisa, no está seguro aún de estudiar una carrera afín, ya que otra de sus pasiones son los animales, y también piensa en seguir para médico veterinario.

Tiene cuatro mascotas: una pequinés llamada Channel, y sus tres hijas: Shila, Kiara y Mapi, que son una mezcla de pequinés y de french poodle. Sin embargo, en su casa ha llegado a tener hasta ocho perros, pues junto a su mamá, a quien llama el pilar de su vida, Lorena Puente, se dedican a rescatar animales.

“Si vemos. por ejemplo. a mascotas que tienen su collar, los recogemos y llamamos a sus dueños y esa sensación de que un dueño te agradezca por devolverle a su perro es única”, cuenta Alejandro, que agrega que en el carro de su madre siempre andan preparados con comida de animales y platos para agua y comida.

“También recogemos a animales sin collar y los entregamos a un refugio y contamos con la ayuda de un veterinario amigo de la familia”, cuenta el abanderado que vive en Santa Cecilia solo con su madre desde los 8 años, cuando sus padres se divorciaron.

“A veces, al pie de nuestra casa hay animales, es como si supieran que ahí hay alguien que los va ayudar”, cuenta Daniel, que es el capitán de la selección de básquet del colegio. “Mi otra pasión es el fútbol y soy emelecsista”, aclara.

Desinhibido y espontáneo, Alejandro ha aprovechado esas características suyas para incursionar en el teatro y estudió en la escuela de Ecuavisa y Lexa.(I)

Isabella Santos Moreira, Unidad Educativa Steiner

No solo se dedica a estudiar

La dedicación por los estudios se la enseñó su mamá, cuenta Isabella Santos Moreira, abanderada del pabellón nacional de la Unidad Educativa Steiner, en la vía a la costa. La joven comparte sus estudios con la afición por la pintura, la natación y tocar piano.

Su mamá, Elizabeth Moreira, también fue abanderada, pero en el colegio La Moderna y, paradójicamente, este era dirigido por la actual rectora del Steiner, Lily Pilataxi de Arenas.

Isabella cuenta con orgullo sobre el aprovechamiento de su mamá, quien a su vez festeja que su hija se dé tiempo para realizar otras actividades y también tener amigos.

“Yo sacaba buenas notas no con el fin de ser abanderada, sino por tener un buen rendimiento académico, pero al principio era bien dedicada, daba el cien por ciento de mi tiempo a estudiar, pero después fui buscando un equilibrio para también compartir con mis amigos y ver quién soy yo”, dice con su voz algo grave y calmada.

Dice que aprendió a tocar piano cuando tenía doce años, a los trece empezó a pintar y a nadar desde los ocho. Ha participado en campeonatos de natación en su colegio y obtenido algunos reconocimientos.

“Un día en clases vi a mi maestra tocar el piano y me sorprendió bastante y quise aprender”, cuenta sobre su gusto por este tipo de instrumento. Su mamá la hizo tomar clases particulares con profesores de conservatorios, pero no la inscribió en uno porque no quiere sobrecargarla de tareas.

“Siempre me ha gustado todo tipo de música, me considero una persona bien artística”, dice la joven mientras está en la sala de su casa en Torres del Salado, en la vía a la costa.

Isabella dice que como todo joven le gusta la tecnología, pero no es esclava de esta. El primer celular se lo dio su papá cuando ella tenía 13 años.

Ella dice que los abanderados no son diferentes a los otros chicos menos aplicados y por eso les aconseja que no se rindan, que sigan adelante y luchen por ser mejores. (F)

Daniel Chica Estrella, colegio Copol

Talentoso, polifacético y activo

La noticia de que él era el abanderado del pabellón nacional en el Copol no le cayó de sorpresa, más bien dice que fue un alivio, una especie de confirmación porque él trabajó para ello.

Daniel Chica Estrella dice que siempre fue buen alumno, pero estudiar “nunca fue un proceso estresante, para nada”. Lo suyo, agrega, siempre ha sido poner mucha atención en clases y repasar antes de las lecciones y exámenes.

Por ello, el abanderado del Copol, un joven delgado y de mediana estatura, se da tiempo para dedicarse a otras actividades. Paralelamente a su vida escolar y colegial, Daniel estudia música desde los 5 años en el conservatorio, y está próximo a recibirse de bachiller en Música.

Los lunes, miércoles y viernes le dedica buena parte de la tarde a sus clases en el conservatorio, y como es polifacético y proactivo, los martes y jueves acude a la Federación Deportiva del Guayas a practicar gimnasia artística.

“Yo siento que toda persona está conectada a algún deporte, pero yo no encontraba el mío ni en el fútbol, vóley, básquet... y viendo las Olimpiadas del 2016 me interesé por esta disciplina en la que ya llevo dos años practicándola”, cuenta Daniel, e indica que sus expectativas no son competir, sino solo practicar.

Por si fuera poco, este talentoso joven también ha incursionado en la pastelería y ofrece sus dulces a la cafetería Supa, frente al OmniHospital. “Siempre me ha gustado la repostería y pastelería”, dice Daniel, quien hasta en vacaciones no para y las aprovechó para hacer pasantías en el Hilton Colón y en la constructora Furoani, ya que va a seguir la carrera de Arquitectura rompiendo la tradición en su familia, pues es hijo de Johnny Chica y Pilar Estrella, ambos médicos. También tiene por el lado materno a su abuelo y tíos médicos.

“Siempre estuve expuesto a consultorios, clínicas y hospitales, pero no me llamó la atención, la arquitectura sí, y voy a trabajar en lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudades cuidando el medio ambiente”. (I)