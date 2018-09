El Oktoberfest se celebrará en Sambo con un evento público y otro privado

La experiencia es completa en el #TheBeermanOktoberfest por eso acompaña tu artesanal favorita con unas verdaderas salchichas alemanas! ----@bunz_embutidosalemanes Conoce los mejores estilos y modelos en nuestro #Oktoberfest #thebeerman #artesanales #beer #Ecuador #craft #craftbeer #beerporn #beerfest #cheers #Salud #allyouneedisecuador #Cervezas #feria #fest #Guayaquil #Samborondon #beer #lover #love #HechoEnEcuador #allyouneedisEcuadorBeer #madeinEcuador #aleman #style

A post shared by The Beerman (Pipo Zurita) (@the_beerman_) on