Venta de fritada para costear un centro de rehabilitación

Desde las 04:00 de ayer un grupo de 200 estudiantes y especialistas en gastronomía empezaron una extenuante jornada. Primero limpiaron los vegetales en varias mesas y cocinaron el cerdo en una olla grande.

En pleno malecón de Durán, este grupo se turnaba para cumplir la misión de elaborar la “fritada más grande del país”, actividad de la campaña Construyendo un sueño, liderada por la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce.

La misión, como días atrás lo reconoció la alcaldesa, busca recabar fondos, 2 millones de dólares, para construir un centro de rehabilitación para personas que consumen drogas.

En Durán se elabora la fritada más grande del Ecuador

Ayer, las filas de comensales, entre esos Mario Naranjo y Joaquín Zambrano, aguardaban su turno para retirar de dos, tres o hasta cinco porciones de fritada vendida a $ 5.

“Está muy bien que estén haciendo esto. En mi barrio van y vienen (los consumidores), ojalá Dios quiera que se rehabiliten”, comentó Aurora Plaza, vecina de Ferroviaria 3.

Ese agrado por ayudar en el plan motivó a que la fila se mantenga con más de cien comensales siendo las 11:00 de ayer. Paulina Arteaga, del barrio Colinas del Valle, compró una porción para apoyar la causa. Así como aplaudió la iniciativa, reiteró que esperan la normalización del servicio de agua. Dijo que la semana pasada no pudo tener el líquido.

Juan Manuel Cedeño, encargado del área de cocina, contó que 200 personas de la Academia Culinaria del Pacífico, Asociación de Chefs del Guayas y emprendedores gastronómicos del cantón colaboraron en elaborar los platillos.

En total se usaron 1.500 libras de carne, 8 quintales de cebolla, 5 quintales de pimienta, 800 libras de mote, 400 libras de chifle, estimó. Además para las bebidas: 20 jabas de cerveza y 2 quintales de naranja, contó el chef.

Todo los costos de producción que sumaron más de $10.000 fueron asumidos por donaciones de la empresa privada, según Cedeño.

Aurora Plaza llegó al sitio y compró tres platillos, esperando ayudar para que los menores que deambulan consumiendo por su sector y de sus vecinos de la Primavera 2 puedan ser entes positivos en la sociedad.

“Ojalá lo haga”, dijo un comprador sobre el sueño de la alcaldesa de construir esa obra.

Hasta la tarde de ayer varios artistas se presentaron en el sitio, mientras los chefes esperaban vender unos 5.000 platillos. Además artesanos y emprendedores mostraron distintos productos. (I)

Que se haga un centro de rehabilitación me parece muy bien, pero más me convendría el tema del agua. Toda esta semana no he podido coger agua, madrugamos para ver, pero no hay”.

Paulina Arteaga,

vecina de Colinas del Valle