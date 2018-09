Martha vibra en las aulas

Una oficina con dos anaqueles llenos de libros que se ven desgastados por el paso del tiempo, un escritorio pequeño y una mesa con algunos elementos de papelería son una muestra de la sencillez con la que le gusta vivir a Martha Cárdenas, guayaquileña de 61 años, para quien el secreto de la felicidad es aprovechar lo simple de la vida.

Este sitio ha sido su segundo hogar desde hace 31 años, cuando abrió CAP, el primer centro de educación inicial que está en la avenida Primera de Entre Ríos. Allí con doce niños comenzó su camino como docente de párvulos.

La calidez de su voz combina con su forma de ser cariñosa, “querendona” como ella dice, algo que se manifiesta con los besos que reparte a los niños que pasan cerca de ella.

Martha cuenta que nunca vio a la docencia como una profesión a la que le interesara dedicarse. Se graduó como secretaria ejecutiva bilingüe en el desaparecido colegio Dolores Baquerizo y por tres años ejerció como tal en una empresa multinacional. “Me gustaba lo que hacía y me iba bien, pero sentía que me limitaba un poco en el contacto, interacción y cercanía que quería tener con la gente”.

Entre risas recuerda que como era una alumna con buenas calificaciones sus profesores le pedían que ayudara a sus compañeras con el estudio. “Ellos fueron un referente importantísimo, me transmitieron esa pasión que tiene esta profesión”, cuenta con emoción.

El último empujón que la llevó a dejar de lado la vida estable que tenía trabajando de secretaria fue sentir que todo era un designio de Dios. “Desde el colegio ya pertenecía al Movimiento apostólico de Schönstatt, lo busqué por un deseo personal de mejorar en la parte espiritual. Este acercamiento me llevó a sentir que mi camino era la docencia, no sé de qué otra forma explicarlo, sentí que Dios me dijo ‘esto es para ti’”, cuenta mientras pasa los dedos sobre una medalla que lleva en el cuello con la imagen de la Virgen de Schönstatt.

Así, a los 21 años renunció a su trabajo y comenzó sus estudios de Educación de Párvulos en la Universidad Católica. “Siempre digo que fue gracias al apoyo de mis padres que pude hacer este cambio tan radical de dejar un buen ingreso económico a no tener un sueldo y volver a las aulas”.

Para Martha lo más importante en su faceta como maestra fue haberse involucrado con los sectores populares. Esta oportunidad la consiguió en el primer año de estudios cuando se ofreció a colaborar en un proyecto social educativo con el padre Pepe Gómez Izquierdo.

“Nunca se me borrará de la mente la emoción que sentí cuando me dijo: ‘Ahí está el pedazo de tierra, arma tu jardín con los pobladores’. Y así construimos una casita con mesas y sillas de caña, en Las Lomas de San Pedro”, cuenta.

Permaneció allí por un año, luego hizo prácticas laborales en zonas populares como parte del pénsum y al graduarse trabajó en organizaciones barriales y en el Instituto de Formación Familiar (Innfa).

Un personaje importante en esta historia es su esposo, Fausto Galvis, su mejor amigo y el ser al que más admira, con quien comparte esa filosofía de vida de disfrutar de lo simple. Él la motivó a poner un jardín en Entre Ríos cuando había pocos residentes, la carretera era angosta y no había zona comercial. Y así en 1987 inauguró CAP.

Dice que en este, su jardín, ha sido muy feliz, que uno de sus mejores recuerdos es haberles enseñado a leer a los doce alumnos con los que comenzó. “No hay nada más gratificante que empiecen a leer, se siente un orgullo que no cabe en el pecho, con ellos aprendí a romper esquemas, a salirme de lo tradicional, de los moldes”.

A pesar de esto asegura que en el lugar donde en verdad se siente ella misma es el popular. “Admiro mucho a la gente que es feliz con poco, que lleva una vida simple, de la que tiene muchas capacidades y pocas oportunidades y aun así continúa, entonces me identifico más en las zonas populares”, añade.

Hace diez años, luego de dos décadas en las que solo se dedicó a CAP, volvió a colaborar en zonas populares dando asesoría pedagógica, talleres y ayuda en algunas cosas administrativas en una escuela que está en la vía Salitre.

Además da charlas a padres de familia en la fundación del Nuevo Mundo, en la guardería Gracias María, de la parroquia Santa Teresita, entre otros lugares, ya que también es orientadora familiar.

Su experiencia como docente arrojó raíces también en su rol de mamá. “No considero que haya sido muy estricta con mis hijos, pero sí muy recta con los horarios, yo les decía que tenían mamá hasta las 20:00, luego de eso ellos tenían que encargarse solos de sus cosas, así les enseñaba a respetar el tiempo de los demás y a ser autónomos”, dice.

Es una mujer de vínculos cercanos. Su pasatiempo es visitar a su mamá, tener contacto con sus hijos Francisco e Isabel, que estudian en el extranjero, y compartir el día a día con su esposo. (F)