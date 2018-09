Francisco pide no acudir a la confesión ‘como loros’

En la misa de ayer, el papa Francisco habló de la importancia de reconocerse pecador y dio algunas claves para acudir bien al sacramento de la Confesión, informó el portal aciprensa.com.

En la capilla de la Casa Santa Marta, Francisco comentó el Evangelio de Lucas en el que Jesús pide a Pedro subir a la barca y después de predicar, lo invita a echar las redes y se produce una pesca milagrosa.

Francisco destacó que Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro, y “se sentía orgulloso porque de verdad amaba a Jesús”.

Recordó las palabras de Pedro que dijo: “Señor, aléjate de mí porque soy un pecador”. “Este es el primer paso decisivo de Pedro en el camino del discipulado, de discípulo de Jesús, acusarse a sí mismo: ‘soy un pecador’. El primer paso de Pedro es este y también el primer paso de cada uno de nosotros, si se quiere seguir en la vida espiritual, en la vida de Jesús, servir a Jesús, seguir a Jesús, debe ser esto, acusarse a sí mismo: sin acusarse a sí mismo no se puede caminar en la vida cristiana”.

El papa reconoció que “no es fácil”. “Estamos muy acostumbrados a decir: ‘soy un pecador’, pero de la misma manera que decimos: ‘soy humano’ o ‘soy ciudadano italiano’. Acusarse a sí mismo es sentir la propia miseria: ‘sentirse miserable’, mísero, ante el Señor. Se trata de sentir vergüenza. Es algo que no se hace de palabra, sino con el corazón, es decir, es una experiencia concreta como cuando Pedro pide a Jesús alejarse de él, pecador”.

La salvación que “nos lleva a Jesús” “no es una cosa cosmética”, remarcó. “Hay gente que vive hablando mal de los demás, acusando a los otros, y nunca piensa en sí mismo, y cuando voy a confesarme… ¿cómo me confieso?, ¿como los loros?”. “Bla, bla, bla. He hecho esto, esto…”. Pero, ¿te toca el corazón lo que has hecho? Muchas veces no. Vas allí a maquillarte un poco para salir guapo. Pero no ha entrado en tu corazón completamente, porque no has dejado espacio, porque no has sido capaz de acusarte a ti mismo”.

Explicó que “una señal de que una persona no sabe, de que un cristiano no se sabe acusar a sí mismo es cuando está acostumbrado a acusar a los demás, a hablar mal de los otros, a meter sus narices en la vida de los otros”.

“Es una mala señal”, dijo. “¿Yo hago esto? Es una buena pregunta para llegar al corazón”, concluyó. (I)