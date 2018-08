No denunciar delitos da ventaja a delincuentes

“Las personas no denuncian porque no tienen confianza en las autoridades. Los ciudadanos comienzan a denunciar cuando tienen un policía cercano, no es que ellos no quieran denunciar, es que tienen miedo”.

Esa es la reflexión de Hugo Acero, sociólogo colombiano y experto internacional en Seguridad, que ayer capacitó a unos 70 funcionarios y policías en el Sistema Integrado del ECU 911, en Samborondón.

Acero explicó que se abordaron temas como el manejo de crisis enfocado en las comunicaciones estratégicas, cómo intervenir sitios urbanos de alta delincuencia, planes de seguridad local en trabajo conjunto a los alcaldes, entre otros.

Allí resaltó el hecho de que muchos afectados por delitos o intento de delitos no denuncian la infracción, medida que favorece al antisocial.

Este caso se evidenció en el video que se viralizó el miércoles pasado en un intento de robo en las calles Cuenca y Villavicencio, en el centro.

Allí se ve a un hombre con un objeto en sus manos que amenaza a un conductor que va en su carro. A pesar de la insistencia, el dueño del carro no baja los vidrios y el sujeto se va.

La general Tanya Valera, quien asistió también a la capacitación, dijo que la Policía se enteró por medio de la viralización del video y no porque hayan reportado a la policía.

Agregó que se tiene identificada a la persona del video y el pasado jueves la Policía presentó la denuncia a la Fiscalía, para que se abra una indagación previa en este caso.

“Es importante la denuncia de la persona porque ella nos dirá qué pasó, si era un arma de juguete o no”, expresó.

Agregó que si los testigos envían los videos (de hechos delictivos) de manera inmediata a la Policía, va a actuar de inmediato, “cada segundo cuenta”.

Acero sugirió que los uniformados deben mostrarse más cercanos a la comunidad, que la gente vea más presencia de ellos para denunciar delitos.

Existe otro video viral, en el que se observa a dos hombres que habrían robado un celular en la calle Julián Coronel.

Uniformados realizan operativos para dar con los sospechos de ambos videos. (I)