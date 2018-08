Comida, vacunas y refugio son alivio para migrantes venezolanos en Guayaquil

Tras cuatro días de periplo desde su natal Trujillo, Venezuela, Nelson Castellanos fue uno de los migrantes que ingresaron por Tulcán al país y arribaron a la terminal terrestre de Guayaquil, donde ayer fue referido a un centro de atención en el que le tomaron los signos vitales y se vacunó.

“Soy hipertenso, ha sido un viaje muy largo y he pedido que me tomen la tensión, y a Dios gracias salí muy bien, me han atendido excelentemente bien”, dijo el venezolano de 52 años que con un amigo salió de su país y la tarde de ayer planeaba seguir en bus hacia Huaquillas, en el límite sur.

En la terminal, la Cruz Roja y la fundación Hogar de Cristo comparten una sala de descanso en la planta baja, donde ya se ha atendido a unas 1.300 personas desde el 9 de agosto. Esta semana, a esa tarea de apoyo se unió el Ministerio de Salud con charlas informativas y vacunación contra el tétano, rubéola, sarampión, fiebre amarilla y otros males.

Allí, además el personal de Promoción de Salud brinda asesoría sobre la línea 171 que da información a embarazadas, salud sexual y adicciones.

Estas medidas se complementan al corredor humanitario habilitado por el Gobierno ante el aumento de la llegada de venezolanos al país.

En el lugar, los niños comparten espacios lúdicos de pintura de dibujos, juegos interactivos y caritas pintadas con personal de la Cruz Roja.

Esta es una pausa en medio de su tensionado y agobiante viaje que tiene como destino final Perú, Chile y otros países.

A Castellanos ayer se lo vacunó contra la fiebre amarilla y Jonathan Valero, quien se dedicaba al comercio, fue inmunizado contra el tétano y fiebre amarilla.

“Viajando tanto uno no sabe cómo está el cuerpo y cómo vaya a reaccionar, para salir de las dudas me vacuné”, dijo el joven de 22 años que dejó inconclusos sus estudios en Construcción Civil.

En la misma área, la fundación Hogar de Cristo con su plan Un techo para el camino brinda traslado hacia un albergue temporal, donde se pueden asear, dormir y alimentar.

A ello se sumó Ronald Borges, coordinador del programa de la fundación, quien refirió que desde marzo han acogido en su albergue a un total de 3.870 personas que se quedan de uno a cuatro días, dependiendo de su estado de vulnerabilidad.

Kléber Muñoz, coordinador de la Cruz Roja local, aseguró que buscan dar apoyo psicosocial a migrantes, atención prehospitalaria con paramédicos, ayuda para cargar equipos electrónicos y dar llamadas de teléfono.

“Me ha parecido estupendo, muy primordial que nos abran las puertas y descansar”, sostuvo Mirellis Mendoza antes de reposar en el albergue para continuar su periplo.

Su plan, como el de otros, es conseguir un trabajo en Perú y llevarse a su familia. El vecino país es escogido porque a unos les resulta una economía más asequible. (I)