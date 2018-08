Tras 7 años de ausencia, Armada de Ecuador vuelve a Unitas

El trajín a bordo de la corbeta misilera Los Ríos no paraba en uno de los muelles de la Base Naval Sur. Mientras unos hombres pintaban con brocha parte de la estructura externa de la nave, otros entraban las provisiones alimenticias para el viaje que emprenderán hoy 113 integrantes de la Armada.

Después de siete años de haber estado ausente por cuestiones de carácter político, la Armada del Ecuador participará en la edición número 59 de los ejercicios navales Unitas, que se desarrollarán del 30 de agosto al 11 de septiembre en Cartagena, Colombia.

Por eso, ayer en medio de las tareas antes del viaje, entre los oficiales y parte de la tripulación había un ambiente de entusiasmo, de expectativa.

Los ejercicios Unitas surgieron a partir de la Primera Conferencia Naval que se desarrolló en Panamá, en 1959. Son organizados anualmente por la Armada de Estados Unidos conjuntamente con otras.

La corbeta Los Ríos, sometida a un proceso de modernización que duró dos años y medio, participará en ejercicios de operaciones clásicas de guerra, de ayuda humanitaria y en intervenciones conjuntas con naves de otros países.

El adiestramiento incluye actividades navales de guerra antisubmarina, antisuperficie, antiaérea y electrónica.

De ahí que viajará a Colombia con un equipo de 90 marinos, un helicóptero Bell-206 que la Armada lo emplea para maniobras en mar abierto y un avión de exploración aeromarítima, el CASA naval 235, con capacidad para 14 hombres.

Adicionalmente, en el entrenamiento participarán siete oficiales y dos buzos de la Infantería de Marina.

El capitán Miguel Córdova, comandante en jefe de la Escuadra Naval, destacó la importancia de participar en el entrenamiento Unitas 2018.

“Nosotros no podemos desentendernos de lo que pasa en todo el entorno a nivel mundial y a nivel regional. Si nosotros no trabajamos con nuestros vecinos, no nos conocemos con nuestros vecinos”, expresó el uniformado.

Córdova dijo que el ejercicio en Colombia servirá para evaluar la eficiencia de las implementaciones realizadas a la corbeta Los Ríos que en su centro operativo de combate tiene cuatro consolas principales y una secundaria a más de equipos de guerra electrónica.

El capitán Aurelio Mejía, comandante de la embarcación, comentó que el software diseñado para la corbeta fue desarrollado por técnicos de Astinave con personal de la Armada Nacional.

Él indicó que parte de la modernización implicó mejoras en el sistema de máquinas y de gestión de combate. Ese proceso incluyó también a las corbetas Manabí y Loja.

Culminado el ensayo en Colombia, la nave Los Ríos se irá a Galápagos al cuidado de la zona económica exclusiva.

Itinerario

La corbeta Los Ríos zarpará a Colombia, hoy, luego de una ceremonia prevista para las 08:00, en la que se espera la presencia del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.Se prevé que en cuatro días la embarcación llegue a Cartagena de Indias, donde se realizarán los ejercicios navales Unitas 2018. La planificación de las tareas tomará unos dos días y luego se hará la práctica. (I)