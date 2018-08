Trámites de autos, inconclusos, otra vez por una falla

“He venido tres días y me dicen que no hay sistema que no saben en qué momento pueda llegar y me dicen que vuelva mañana en la mañana”.

Aquello narraba contrariado Roddy Holguín al retirarse ayer del centro de matriculación vehicular del norte, tras no poder conseguir un certificado único de vehículo que le permita vender su moto.

Esos trámites de emisión de certificaciones, matriculación por primera vez y transferencia de dominio registran nuevamente inconvenientes en las dependencias del centro de matriculación. Asimismo desde el martes, el sistema virtual de turnos se halla intermitente.

Carlos Orellana, director de revisión técnica vehicular de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), ratificó que el problema es ajeno a la competencia de la ATM y del consorcio SGS y se debe a una falla del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito que maneja la base de datos única de vehículos.

Los usuarios, como José Urueta mostraron su desazón por el tiempo y dinero perdido en ir y retirarse sin sus trámites. Él buscaba matricular por segunda vez en una semana su Suzuki Grand Vitara.

El taxista Aldo Sánchez por quinta vez llegó esta semana y no consiguió un certificado de gravamen.

“Dejé carreras por venir”, dijo en tono molesto.

El centro norte, uno de los cuatro disponibles en la ciudad, atiende en promedio 1.800 usuarios por distintos trámites. Por las fallas, al mediodía de ayer llegaba apenas a 370.

Pese a las fallas están operando con “normalidad”. La renovación de matrícula se da de manera parcial a los agendados, a otros dependiendo de la intermitencia del sistema. (I)