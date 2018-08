En programa de radio Santiago 540 AM se habló sobre la íntima unión del cuerpo y el alma

Eran las 17:00, todos los invitados ya habían llegado, todo estaba listo para la primera transmisión del programa piloto radial del arzobispo de Guayaquil, monseñor Luis Gerardo Cabrera. Se trataba de Conversando con nuestros obispos, que su sesión inaugural, el viernes, contó con la participación de Cristina Franco, de Abogados por la Niñez, Mujer y Familia; y de Tania Naranjo, integrante del Proyecto Esperanza.

El tema que se abordó en esta charla, que duró casi una hora, fue la ideología de género. Monseñor Cabrera arrancó su ponencia haciendo varias reflexiones acerca del origen del ser. Para ello citó a varios filósofos, entre ellos a Descartes y Platón, quienes continuamente se preguntaban de dónde venimos y cómo nos percibimos los seres humanos.

Origen del ser

Señaló que para comprender la ideología de género primero se debía definir el origen del ser. Para entenderlo –dijo– hay que recordar que entre ciencia, filosofía y teología hay una unidad inseparable. “Cuando hablamos de filosofía estamos hablando del sentido común... Entonces el sentido común qué nos dice: que primero somos y que luego aprendemos a pensar, aprendemos a sentir, aprendemos a obrar de una manera o de otra... de tal manera que esas frases de que soy lo que yo pienso, soy lo que imagino, no tienen una base segura”, indicó.

Con él coincidieron las otras panelistas, quienes señalaron que no se puede negar lo que el ADN manda. “Somos esencia, o sea que no nos hacemos o que no somos producto tan solo de una construcción cultural. Cuando hablamos de una ideología de género hablamos de una idea, del estudio de la concepción cómo es un ser”, comentó Cristina Franco.

La jurista señala que no es que se está en contra de las personas que deciden asumir una sexualidad diferente, sino que se está en contra de las concepciones que se buscan implantar a niños “que aún están en proceso de crecimiento” y que aún están llenos de dudas.

Por su parte, Tania Naranjo refirió que no es sano exponer a las mentes jóvenes a conceptos o ideologías tan pronto. “Esto va tomándose todos los ámbitos, en la educación, en los libros. Ya ahora están en los libros unas explicaciones, unos cuentos rarísimos que quieren que los niños no piensen que tienen que ser... les dicen que no tienen que cerrarse y los niños ya empiezan a cuestionarse siendo tan pequeños”. Una segunda parte de este tema se desarrollará más adelante. (I)

Modo tertulia

Encuentros

Una vez al mes

El programa

será transmitido una vez al mes por radio Santiago 540 AM, radio Fides Online y la cadena de radios Unidos por la Fe, según la agenda de monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil.