Minoristas trazan planes con los créditos de programa municipal

Alquilar locales, ampliar y variar su mercadería, hasta cambiar de negocio son las posibilidades que exponen varios comerciantes informales de la ciudad en caso de disponer de capital para hacerlo.

Entre ellos hay expectativa por la iniciativa municipal de otorgar créditos a 60.000 comerciantes informales, a través de un convenio entre el Banco del Pacífico y la Corporación Financiera Nacional (CFN).

Los créditos para este grupo van de $ 300 a $ 500, con un plazo de 12 meses y una tasa de interés del 15% anual.

Quienes quieran acceder a los préstamos, que se entregarán desde diciembre próximo, tendrán que demostrar mediante planillas de servicios básicos, contratos de arrendamiento u otros documentos, que viven en Guayaquil al menos cuatro años.

Otro de los requisitos es abrir una cuenta de ahorros en el Banco del Pacífico, a través de cualquiera de sus canales de atención y tener ahorrados $ 100 en cuatro o cinco meses (promedio de $ 20 por mes).

Así lo indicó durante la firma del convenio con el Cabildo, Efraín Vieira, presidente ejecutivo de la entidad bancaria, quien agregó que las cuentas de ahorro aperturadas por BdP, vía aplicación celular, llegan a la cantidad de 15.000.

Los comerciantes interesados en esta propuesta pueden acercarse a las agencias del Banco del Pacífico y consultar por este proyecto denominado ‘Banco de Oportunidades’.

El alcalde Jaime Nebot refirió, el día de la firma del convenio, que los comerciantes deben indicar al banco qué es lo que quieren hacer para que la entidad y asesores de la Fundación Acción Solidaria les indiquen si el enfoque es correcto.

En caso de morosidad por parte de los futuros beneficiados se tomarán las medidas administrativas y legales que correspondan en ese tipo de situaciones. (I)

Roberto Navarro hace trabajos de imprenta

‘Voy a aplicar para ponerme un negocio de comida en un local’

“Hago trabajos de imprenta, serigrafía, empecé como independiente hace veinte años, en mi casa en la 43 y Callejón H. Yo siempre trabajé en imprenta, tengo experiencia más de cuarenta años y desde que puse mi negocito empecé a coger clientela, de a poco.

Con eso me mantengo, pero tengo la idea de poner un negocio de comida, ya lo tuve, pero con la persona que me ayudaba estaba inestable. Por eso ahora quisiera alquilar un local porque ya tengo ciertas cosas, por ejemplo, ollas, utensilios de cocina, platos.

Todo depende de tener un capital, porque ahora mis ingresos los invierto en los trabajos de imprenta mismo. Yo he descartado acudir a un chulquero o ir a la banca privada. Pero esta oportunidad que se está ofreciendo sí es más accesible. Voy a probar a ver si salgo favorecido”. (I)

Tania Córdova vende mangos y ciruelas curtidas

‘Yo no busco hacer préstamos porque a veces no hay venta’

“Yo casi no he buscado acceder a créditos, es difícil pagar, porque a veces no hay venta.

Sí se ve que es accesible (iniciativa municipal). Mi venta del día, a veces, es de 50 (dólares), pero yo invierto en el negocio.

Por ejemplo, de los 50 dólares yo invierto 40 y lo que me queda son 10 dólares diarios, esa es mi ganancia y recorro de lunes a viernes, salgo a las 08:00 hasta las 17:00. Ando por las escuelitas que quedan por aquí cerca, en La Pradera.

Gracias a Dios, no gasto en alquiler de casa, porque sí tengo, pero ayudo a un hijo mío que trabaja en un taller y gana poco. Yo apoyo a mi nieto y a una hija que está haciendo unos cursos de belleza.

Sí me gustaría aplicar porque ya quisiera poner un localcito para vender frutas, porque recorrer es pesado, cansado”. (I)

Joffre Víctor, vendedor de caramelos

‘Está bien que nos tomen en cuenta para darnos crédito’

“Está bueno que nos tomen en cuenta para darnos crédito, porque aunque nuestro trabajo no es formal también ayudamos a la economía.

Sí estaba enterado de esa propuesta del Municipio, me parece muy buena aunque hubiera sido mejor que den un poco más de plata. Yo aquí (inmediaciones de la Base de Movilización Occidental) a diario tengo una ganancia de 20 a 25 dólares, porque vendo caramelos, cigarrillos y periódico.

Si se trata de ahorrar yo sí puedo, tengo platita guardada, en eso no tendría problema para cumplir con los requisitos. Sí me gustaría sacar un préstamo para surtirme un poquito más, pero también quisiera ayudar a un hijo mío que por ahora no tiene trabajo fijo.

Yo siempre he sido trabajador independiente, antes era comerciante mayorista de pescado, pero me robaron y dejé eso”. (I)

Teodoro Freire, vendedor de jugos

‘Vendo jugo, pero sí me gustaría ponerme una fuente de soda’

“Yo veo bien esa política que está implementando el alcalde. Ya voy, ya mismo, para un año con este negocio. Vendo extracto de naranja en funditas, jugo de toronja.

Sí se mueve (venta), gracias a Dios. Desde las 05:00 ya estoy aquí afuera (de su casa), porque el que me vende las naranjas me las trae acá y me quedo hasta las 16:00. No me puedo quejar porque a diario me vendo cuarenta a cincuenta dólares.

Entre semana vendo dos sacos (400 naranjas), pero viernes y sábado llego hasta cuatro sacos. Para empezar me compré esa maquinita (extractor) que valió setenta dólares, más la tostadora que costó casi cien. Invertí unos 300 dólares.

Sí me gustaría tener capital para poner una fuente de soda, vender no solo jugos, sino batidos, que eso pide la gente. Sí me ayudaría bastante”. (I)

Esmeraldas Vásquez ofrece encebollado en carreta

‘Lo más urgente es alquilar un local para no estar en la calle’

“Para mí sería bueno (ser beneficiaria), porque a estas alturas sacar un crédito en otro lado no le quieren, a veces, extender, pero con la facilidad que ahora el Municipio está dando me parece muy bueno eso.

Aquí (av. Casuarina) voy para tres años (con el negocio). Para comenzar invertimos más de quinientos dólares, hubo que comprar cocineta, la carreta.

Tenía un local afuera de la Perimetral, pero me expropiaron cuando hubo la construcción del parque lineal. Ahí tuve dieciocho años, entonces ya tenía ciertos utensilios, ollas, platos, cucharas, todo eso.

Lo más urgente para mí en este momento es poder alquilar un local para trabajar tranquila, porque uno en la calle tiene que estar pendiente de que no se le vayan a llevar las cosas. Pero los arriendos por aquí son un poco caros y por eso no puedo”. (I)

Hugo Cabrera vende pilas, controles, antenas

‘Si tuviera oportunidad, surtiría más el negocio con un capital’

“Yo creo que el valor que están prestando está bien para comenzar, es de mucha ayuda para uno. Yo mi negocio lo empecé prestando 100 dólares a un chulquero, hace 18 años.

Gracias a Dios, hubo venta y pagué la deuda y me quedé con mi capitalcito, y así fui comprando más cositas para vender lo que ahora tengo (pilas, controles de televisores, antenas, plantillas, plaguicidas).

Pero no tengo un capital como para ampliar el stock que tengo. Yo vendo poco a poco y conforme a eso voy trayendo más mercancía. Ahorita con lo que tengo en mercadería sí hay invertidos unos cuatrocientos dólares. Si tuviera un dinerito, compraría más cosas para surtir el negocito.

Toda una vida me he dedicado al comercio, no he tenido trabajo fijo cuando he buscado. He vendido lavacaras, de todo”. (I)

Lorena Mina vende agua de moringa

‘En mi caso lo más duro es que debo pagar alquiler de la casa’

“La verdad es que sería de gran ayuda para nosotros que no tenemos un trabajo con sueldo estable y la situación en el país está difícil. Pero sí hubiera sido mejor que nos den algo más.

Lo más duro en mi caso es que pago alquiler de casa, son mensualmente 250 dólares que tengo que tener para el arriendo (Barrio del Seguro).

He buscado trabajo en hoteles, para auxiliar de servicio, pero no he conseguido nada, por eso ya tengo un año casi que me puse a vender el agua de moringa. Aquí (El Oro y Antepara), me vendo de 50 a 70 botellas, pero el trabajo es duro, porque paso parada todo el día y una ya tiene su edad.

Si pudiera alquilaría un localcito para estar mejor, pero no puedo porque no tengo el capital. Y la venta, a veces, hay días buenos y otros que no se vende mucho, entonces eso también uno tiene que ver.

Si tuviera la oportunidad, si aceptaría el préstamo”. (I)

Ángel García vende accesorios de celulares

‘Con capital invertiría en otros productos que ahora no tengo’

“Está muy bueno, está interesante la propuesta que ha hecho el alcalde. Sí me interesa para mi negocio, aquí (sector Las Cañas) voy para tres años.

Yo comencé con una inversión de ochenta dólares. Si pudiera acceder a los quinientos dólares yo sí los cogería, porque me gustaría aumentar el stock, traer más mercadería.

Los clientes me preguntan si tengo tarjetas de memoria, baterías (de teléfono). Todo eso me piden y en otro lado hay venta, pero yo no tengo porque ya para eso sí necesito un capital más para invertir.

Anteriormente he trabajado en distribuidoras de celulares, como vendedor y así estuve 10 años. También fui operario en una empresa textil.

Ya con el negocio a diario sí vendo treinta a cuarenta dólares, pero dependiendo porque ahorita está bajo el negocio. Todos los negocios están con poca salida por la situación del país mismo, ojalá que pase”. (I)