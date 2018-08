Optimismo y alegría se reflejó en graduación de politécnicos

Michelle Yager, de 24 años, mostraba con orgullo el diploma de honor que recibió al ser designada la mejor graduada de la reciente promoción de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

La tarde del viernes 3, en el campus Gustavo Galindo Velasco, ubicado en La Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, Michelle recibió el título de ingeniera en Telecomunicaciones. Integró el grupo de 1.400 politécnicos de ocho facultades que se graduaron en un evento que contó con la presencia de autoridades de la universidad, docentes y padres de familia.

Comentó que fueron cinco años de constante aprendizaje y sacrificio para obtener buenas calificaciones y el anhelado título. Ella ingresó a la Espol en el 2012, motivada por el constante desarrollo de la tecnología en las telecomunicaciones.

“Al principio tenía temor de que no me podría gustar la carrera, pero me di cuenta de que me fue agradando conocer las telecomunicaciones. Tiene demasiadas ramas”, expresó.

Michelle actualmente trabaja en una empresa de telecomunicaciones. Mientras estudiaba, también se desempeñó como ayudante de cátedra.

Lisseth Castro, de 25 años, se fundió en un abrazo con sus familiares concluida la ceremonia. Ella obtuvo el título de licenciada en Diseño Gráfico tras cinco años de “mucho sacrificio” en la Escuela de Diseño y Comunicación Visual. Dijo sentirse orgullosa.

“Siempre imaginaba este momento, se veía tan cerca y tan lejos, ahora solo queda dar lo mejor de mí en mi vida profesional”, expresó.

Aunque Lisseth actualmente no tiene empleo fijo, realiza trabajos esporádicos y con algunos compañeros planea montar una agencia en los próximos meses.

Luis Loaiza, cofundador de empresas tecnológicas como Shippify y Criptext, fue el orador invitado del evento.

Él se graduó en la Espol en el 2009. Es un emprendedor con experiencia en la industria del software y en el 2015 fue nombrado como uno de los innovadores de ese año por MIT Tech Review. Fue partícipe de iniciativas del Stanford Research Institute International en Silicon Valley, y forma parte de la red de emprendedores “Young Leaders of the Americas”, proyecto que fue impulsado por el gobierno del expresidente norteamericano Barack Obama.

Durante su discurso, Loaiza destacó el apoyo que tuvo de la Espol para concebir sus proyectos, y dio un mensaje de perseverancia a los graduados.

El investigador instó a no desistir cuando un proyecto fracase, porque de esos errores surgen mejores ideas. (I)