Gorki Alarcón Peralta: ‘Aquí estudiamos la música’

Nos espera en el pequeño auditorio de Paradox, la escuela que él fundó y dirige desde el 2005. En ese momento reina el silencio, pero normalmente es el lugar donde quienes hacen esta escuela, entre alumnos y profesores, dan rienda suelta a la música que crean y producen.

Desde una de esas sillas para el público, Gorki Alarcón Peralta, guayaquileño de 39 años, confiesa, por primera vez, que su sueño era ser futbolista, y que incluso entrenó en al preselección sub-17 de Ecuador, pero que al no ser escogido para jugar el Mundial de 1995 abandonó el sueño.

Pero también le gustaba tocar la guitarra y por esa época, cuando tenía 16 años, vio un documental sobre los Beatles y se convirtió en un ‘beatlemaniaco’ que lo hizo decidirse por la música. Sin embargo, en esa época no había dónde estudiar y ya se le había pasado la edad para comenzar en un conservatorio.

Casi que por complacer a su familia estudió “otra cosa” y se decantó por Producción y Realización de TV en el ITV, luego hizo una licenciatura de Comunicación en la Casa Grande.

A comienzos del 2000 ya había montado un estudio de grabación en su dormitorio, solo con una computadora, y comenzó a estudiar Producción Musical, lo hizo en Buenos Aires, Argentina y a distancia con el productor Isak Portugueis.

Paradox ya había sido fundado en 1997 como estudio de grabación por el músico Gabriel Carvajal. Corría el 2001 y Gorki vio un anuncio en el diario que decía que se necesitaba un ingeniero de sonido y “resulta que era en Paradox, el lugar donde soñaba trabajar”, dice Gorki, que añade que aprendió mucho en ese tiempo sobre grabación, mezcla, masterización, diseño de sonido.

“En el 2005 Gabriel me comunicó que se iba a vivir a EE.UU. y yo ya le había planteado la idea de que la verdadera forma de cambiar las cosas en la industria de la música en Ecuador no era comprando equipos o trayendo extranjeros que trabajen acá, sino educando, porque muchas cosas que grabábamos al final no sonaban tan bien, no solamente por los equipos y la parte técnica sino también por la parte de la ejecución de los instrumentos, inclusive porque no tenían sus obras musicales bien contextualizadas, entonces había un problema de formación y fue así que él lamentablemente no me pudo acompañar y en el 2005 creamos la Escuela de Música Paradox”, cuenta Gorki, al tiempo de indicar que paradox significa paradoja.

La escuela empezó, literalmente, con un alumno, y en estos años han pasado unos 1.000, aunque no todos se han graduado, sí lo han hecho aproximadamente unos 200, “que son protagonistas de la industria de la música actualmente, gente que ha montado su propia disquera, que ha creado proyectos musicales relevantes”.

Paradox, que el próximo año se convertirá en instituto tecnológico, capacita a su alumnos en dos especialidades: Sonido y Acústica y Música Contemporánea, “pero con formación académica dedicada a la creación de música y con un itinerario de Producción Musical y Negocios Musicales”.

Paradox, asegura Gorki, no se creó como una escuela más, el objetivo fue crear una escuela del nuevo milenio que no sea dogmática, “que es uno de los errores comunes de las escuelas de música donde los estudiantes se gradúan con una visión muy pequeña de la música y no pueden hacer negocios muchas veces porque la música comercial les huele mal”.

“Para nosotros es muy importante que los estudiantes desarrollen propuestas estéticas interesantes, que innoven, pero al mismo tiempo para nosotros es muy importante que puedan vivir de esto, bien, y vivir bien de la música es realmente posible porque es una industria virgen, muy poco explotada en nuestro país, el problema es que poca gente la conoce , inclusive los propios músicos”, asegura Gorki que enfatiza en que en la escuela también se prepara a los estudiantes para ser emprendedores de la música.

Gorki, que fue bajista de los grupos Luciérnaga y Los Somokings, asegura que en Paradox “no enseñamos música, la estudiamos todos los días, porque la música es un universo que está por descubrirse y todos los días se transforma”.

“Nuestro sistema acdémico se basa en la duda, no en las respuestas”, dice Gorki que está grabando su primer disco como solista y también está por editar un libro sobre producción musical.(F)