En Sambo crece la conciencia animalista

Municipios, urbanizaciones centros comerciales y colegios participan en múltiples actividades que buscan fomentar una conciencia animalista, incentivar la tenencia responsable de mascotas y la integración entre estas y sus dueños a través de campañas reglamentos, festivales, carreras y concursos.

Una de estas iniciativas es la que aplicaron en las urbanizaciones Arrecife, de Isla Mocolí; y Santa María de Casagrande, que está en el km 12,5 de la avenida León Febres- Cordero, en las que se está ejecutando el proyecto CES, Captura, Esteriliza y Suelta, por parte de la Fundación Rescate Animal.

En ambas zonas residenciales se repetía la misma situación con animales callejeros en su mayoría, y otros que a pesar de tener dueño pasaban sueltos, escenario que daba lugar a la reproducción indiscriminada, fundas de basura dispersas, desechos de los animales por los alrededores, peleas entre mascotas, entre otras situaciones que generan malestar a los vecinos.

Todos estos problemas se han ido resolviendo con CES, método internacional que se ejecuta en países como Estados Unidos y Australia, desde los años setenta.

Diana Valencia, miembro de esta fundación, explica que primero se realiza un censo de animales callejeros en el complejo residencial, especialmente de gatos, ya que en los felinos el tema de la reproducción es más crónico; luego se los captura a través de trampas caseras para llevarlos a una veterinaria donde los esterilizan y el día siguiente son regresados al mismo sitio.

“Algunos son adoptados, sin embargo ese no es el fin de este proyecto, ya que como fundación tenemos muchos casos de adopción de animales rescatados en zonas abiertas”, explica.

“Aunque vuelven a la urbanización, sí es una medida que ayuda muchísimo principalmente porque erradica la reproducción masiva, esto hace que los gatos no sean agresivos y no peleen por las noches y las hembras no hagan ruido por celo o por cuidar a sus crías de otros gatos, como resultado la colonia felina es más manejable, una persona se puede encargar de alimentarlos en un lugar específico y ya no causan molestias”, explica.

Hasta el momento en Arrecife han sido capturados 26 gatos y 11 en Santa María de Casagrande, entre hembras y machos. Gran parte del proyecto es costeado por los mismos voluntarios, únicamente las esterilizaciones que tienen un valor entre $ 15 y $ 20 por animal, son costeadas por cada administración.

Durante el proceso, que puede durar de 3 a 4 meses, miembros de la fundación dan charlas para concienciar sobre la tenencia responsable de mascotas con consejos como cumplir con las vacunas, ponerles collares a las mascotas; también ponen a disposición el servicio de asesoría legal que da COLA, un centro comunitario que tienen.

“Como urbanización queríamos encontrar una solución ante las quejas de los residentes a los que les molestaba la bulla, o las fundas de basura rotas y dispersas, pero no queríamos recurrir a ningún método que los perjudique. Estamos muy contentos con los resultados hasta ahora”, dice Julio González, administrador de Santa María de Casagrande.

“Es excelente la medida que estamos tomando, es una forma de culturizar a la gente y de evitar que se tome alguna medida catastrófica que perjudique al animal porque ya se está interviniendo el problema para que exista una solución”, dice Solange García, residente de Santa María de Casagrande.

La fundación está en conversaciones con otras urbanizaciones de Isla Mocolí, y algunas de Villa Club y Ciudad Celeste para replicar dicho proyecto.

Existen normas sobre la tenencia responsable de mascotas, establecidas en la Ley Orgánica de Salud Pública que determinan responsabilidades, compromisos y derechos para aquellas personas que tienen una mascota, pero la falta de conocimiento de estas se ha convertido en una amenaza para convivir en buena vecindad.

El reglamento de tenencia responsable de mascotas determina que toda persona o establecimiento que tenga bajo su cargo, temporal o permanente, a una mascota, debe satisfacer las necesidades físicas, nutricionales, sanitarias, psicológicas y ambientales del animal.

Además el artículo 3 de este reglamento compromete al dueño de la mascota a cumplir con la vacunación anual, proporcionar alimentación sana y nutritiva según la especie, crear un hábitat adecuado para su desarrollo íntegro; educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad; mantener únicamente el número de perros que le permita cumplir satisfactoriamente las normas de bienestar animal.

Entre las normas principales están pasear a las mascotas con collar, recoger los desechos de la vía o espacios públicos y evitar que causen molestias de convivencia a los vecinos con ruidos y malos olores.

Asimismo en Coral, de La Joya, donde hay unos 18 perros y 60 gatos, se dio inicio a la iniciativa Mejora la convivencia con tu mascota, en agosto del año pasado.

Emanuel Torres, administrador, cuenta que él mismo elaboró palas con botellas de cola recicladas que cortó y pintó; así creó dispensadores con fundas plásticas y estas palas para que los dueños puedan recoger los desechos de los animales cuando los saquen a pasear.

Luego tuvo la idea de entregar a los residentes que tienen mascotas collares reflectivos, identificados por un color de acuerdo a la manzana a la que pertenecen, hay 18 en total. Así se sabría a qué zona pertenece determinada mascota.

“Los resultados han sido excelentes, hay mucha más organización y las áreas verdes han dejado de estar sucias con los desechos de las mascotas”, dice con entusiasmo Cinthya Icaza, una residente.

En tanto, en varias etapas de las urbanizaciones de Villa del Rey, así como en La Coralía, de Ciudad Celeste, cada cierto tiempo se realizan jornadas de vacunación gratuita, la última fue a finales de junio. En algunos casos, en colaboración con el Ministerio de Salud.

Según el alcalde, José Yúnez, el municipio de Samborondón tiene como una de sus prioridades contribuir en la formación de una cultura animalista para crear una buena convivencia e integración entre la comunidad y los animales, es por esta razón que se ha elaborado una ordenanza que fomenta la tenencia responsable de mascotas y las buenas prácticas que se deben tener con los animales, que está próxima a aprobarse por el Concejo Municipal.

“Estamos iniciando una campaña en beneficio de los animales que se pondría en marcha a finales de este mes, necesitábamos un parte legal que nos diera los lineamientos correctos para seguir trabajando en temas de esterilización, control de animales, censos, es una de las prioridades para el municipio tener iniciativas en pro de los animales en alianza con fundaciones que sepan del tema”, expresó Yúnez.

Añadió que uno de los proyectos será la adecuación de un área destinada para la recreación canina que estará en un parque que se comenzará a construir en agosto en el corredor de ingreso a Ciudad Celeste, junto a El Cortijo. (I)