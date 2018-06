Tanya Fuentes valora la honradez y por eso ganó un premio

Haber devuelto 300 dólares que se encontró en un cajero automático reconforta a Tanya Fuentes. Pese a las necesidades económicas que afronta junto a su esposo, Joffre Cassagne, y sus dos hijas, Briggitte y Brittany, la pareja no dudó en realizar la devolución.

Ellos se encontraron esa cantidad de dinero el 28 de mayo pasado, mientras iban a sacar $ 20 en un cajero automático del Banco del Pacífico, en el suburbio.

“Mi esposo apenas metió la tarjeta y salió el fajo de billetes. Como no había nadie cerca, cogimos el dinero y enseguida pensamos en devolverlo, porque esa plata no era de nosotros”, expresó.

Acudió a hablar sobre el tema con el gobernador José Francisco Cevallos, pues lo conoce ya que labora los domingos como supervisora en el estadio de Barcelona.

Ella entregó el dinero en la Gobernación y luego personal del banco localizó a Jorge Andrade, el cliente que intentó sacar ese dinero del cajero, pero se retiró al ver que no le canceló. Por esa acción el banco la premió con un televisor, una placa y $ 300.

Tanya explicó que desde pequeña sus padres le inculcaron valores como la honestidad, la honradez. “Eso en el hogar mismo te enseñan, que tú no debes coger cosas ajenas, en tu conciencia va a quedar coger algo que no te pertenece”, dijo.

Aseguró que recibió calificativos como “boba” o “tonta” por parte de conocidos por haber devuelto los $ 300, pero ella contesta que, aunque necesita, hizo “lo correcto”.

Ella trabaja en la farmacia de un centro de salud público en el Guasmo desde hace siete meses. Aunque teme que no le renueven el contrato cuando cumpla un año.

Su esposo es comerciante informal. Expende espejos y cuadros recorriendo a pie las calles del suburbio.

Viven junto a otras doce personas, entre hermanos, cuñados y sobrinos. La pequeña casa es propiedad de su padre y tiene varias afectaciones, en las calles 39 y Camilo Destruge.

Por ello su sueño es tener una mejor vivienda para criar a sus hijas. No lo ha podido conseguir porque sus ingresos son insuficientes.

Con esfuerzo, dice, anhela tener la oportunidad de acceder a una vivienda, pagando poco a poco.

El próximo 25 de julio, en la sesión solemne del Gobierno Nacional por el aniversario del proceso fundacional de Guayaquil, se le otorgará la condecoración “Guayaquil de mis amores”.

Tanya manifestó que invertirá el cupo de la tarjeta de consumo que recibió en víveres para su familia.

Yo no me quise quedar con nada de eso (dinero encontrado en cajero), no me hubiera sentido bien. Quedarme con algo que no es mío, no son mis principios ni mis valores”.

